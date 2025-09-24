Рейтинг@Mail.ru
Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что ВСУ превратили в хорошо укрепленные опорные пункты каждый дом и подвал. Кроме того, оборонительные позиции противник оборудовал вдоль реки Черный жеребец, которая являлась естественной преградой "на направлении действий" российских войск.За сутки подразделения "Запада" также овладели 115 зданиями в Купянске, уничтожили до 230 боевиков ВСУ, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов, сообщалось в сводке.
16:07 24.09.2025 (обновлено: 16:16 24.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на красно-лиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск. На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что ВСУ превратили в хорошо укрепленные опорные пункты каждый дом и подвал. Кроме того, оборонительные позиции противник оборудовал вдоль реки Черный жеребец, которая являлась естественной преградой "на направлении действий" российских войск.

"Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника. В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ", - проинформировали в Минобороны.

За сутки подразделения "Запада" также овладели 115 зданиями в Купянске, уничтожили до 230 боевиков ВСУ, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов, сообщалось в сводке.
