Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе
Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T16:07
2025-09-24T16:07
2025-09-24T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что ВСУ превратили в хорошо укрепленные опорные пункты каждый дом и подвал. Кроме того, оборонительные позиции противник оборудовал вдоль реки Черный жеребец, которая являлась естественной преградой "на направлении действий" российских войск.За сутки подразделения "Запада" также овладели 115 зданиями в Купянске, уничтожили до 230 боевиков ВСУ, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов, сообщалось в сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен городМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
16:07 24.09.2025 (обновлено: 16:16 24.09.2025)