https://crimea.ria.ru/20250924/effekt-vnezapnosti--kak-armiya-rossii-osvobozhdaet-kirovsk-v-donbasse-1149688706.html

Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе

Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Эффект внезапности – как армия России освобождает Кировск в Донбассе

Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T16:07

2025-09-24T16:07

2025-09-24T16:16

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости сво

группировка войск "запад"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143336380_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_1e604db3dcbe187814457a809cec4249.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России завершают освобождения Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили среду в Минобороны.В военном ведомстве отметили, что ВСУ превратили в хорошо укрепленные опорные пункты каждый дом и подвал. Кроме того, оборонительные позиции противник оборудовал вдоль реки Черный жеребец, которая являлась естественной преградой "на направлении действий" российских войск.За сутки подразделения "Запада" также овладели 115 зданиями в Купянске, уничтожили до 230 боевиков ВСУ, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов, сообщалось в сводке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен городМожет ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости сво, группировка войск "запад", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу