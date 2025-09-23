https://crimea.ria.ru/20250923/boi-na-reke-oskol--kak-idet-osvobozhdenie-kupyanska-i-chem-vazhen-gorod-1149658205.html
Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Российские военные взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города. Об этом... РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Сейчас российские военные блокируют неонацистов с южной стороны – всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожены."При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", – привели статистику вражеских потерь в МО РФ.Киевский режим превратил Купянск в мощный укрепрайон с бетонными заграждениями и минными полями, однако комплексные действия российских военных и тактика подземного десанта способствовали успеху. Контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Далее откроется путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Армия России освобождает Купянск и блокирует в городе неонацистов – Минобороны РФ
15:48 23.09.2025 (обновлено: 15:58 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города Купянска. Из 8667 зданий взято под контроль 5667. В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо ", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Сейчас российские военные блокируют неонацистов с южной стороны – всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожены.
"При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", – привели статистику вражеских потерь в МО РФ.
Киевский режим превратил Купянск в мощный укрепрайон с бетонными заграждениями и минными полями, однако комплексные действия российских военных и тактика подземного десанта способствовали успеху. Контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Далее откроется путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера.
"Наряду с этим взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе", – пояснили в Минобороны.
Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.
