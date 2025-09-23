https://crimea.ria.ru/20250923/boi-na-reke-oskol--kak-idet-osvobozhdenie-kupyanska-i-chem-vazhen-gorod-1149658205.html

Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль большую часть Купянска и заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны города. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Сейчас российские военные блокируют неонацистов с южной стороны – всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожены."При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов", – привели статистику вражеских потерь в МО РФ.Киевский режим превратил Купянск в мощный укрепрайон с бетонными заграждениями и минными полями, однако комплексные действия российских военных и тактика подземного десанта способствовали успеху. Контроль над Купянском позволит развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Далее откроется путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера.Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. В связи с этим Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города, который расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВОПутин назвал число российских военных в зоне СВОАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

