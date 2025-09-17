Рейтинг@Mail.ru
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/armiya-rossii-razvivaet-nastuplenie-v-kupyanske-1149519417.html
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T21:11
2025-09-17T21:38
валерий герасимов
министерство обороны рф
генштаб мо рф
купянск
новости сво
вооруженные силы россии
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
группировка войск "южная"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр", сообщает Минобороны РФ.По словам главы Генштаба, группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске. На Краснолиманском направлении близится к завершению освобождение Кировска. Штурмовые подразделения "Южной" группировки продвигаются в Северске. Уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжается.Кроме того, российские военнослужащие вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества. Также ВС РФ вошли в Плещеевку, бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки, отметил Герасимов.Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, добавил глава Генштаба. Также он отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации.По данным Минобороны, в ходе инспекционного визита Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", поставил дальнейшие задачи, вручил государственные награды отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики бойцам, поблагодарил их за доблесть и мужество.Начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов ранее подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года.По его словам, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
купянск
запорожская область
днепропетровская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий герасимов, министерство обороны рф, генштаб мо рф, купянск, новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "запад", группировка войск "центр", группировка войск "восток", группировка войск "южная", потери всу , запорожская область, днепропетровская область, донецкая народная республика (днр)
Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

Вооруженные силы России наступают практически на всех направлениях в зоне СВО – Герасимов

21:11 17.09.2025 (обновлено: 21:38 17.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр", сообщает Минобороны РФ.
"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", – цитирует Герасимова пресс-служба российского оборонного ведомства.
По словам главы Генштаба, группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске. На Краснолиманском направлении близится к завершению освобождение Кировска. Штурмовые подразделения "Южной" группировки продвигаются в Северске. Уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжается.
Кроме того, российские военнослужащие вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества. Также ВС РФ вошли в Плещеевку, бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки, отметил Герасимов.
Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, добавил глава Генштаба.
Также он отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации.
"Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на Курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства — мужество, героизм, стойкость", — заявил начальник Генштаба ВС РФ.
По данным Минобороны, в ходе инспекционного визита Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", поставил дальнейшие задачи, вручил государственные награды отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики бойцам, поблагодарил их за доблесть и мужество.
Начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов ранее подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года.
По его словам, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.
Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
 
Валерий ГерасимовМинистерство обороны РФГенштаб МО РФКупянскНовости СВОВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Южная"Потери ВСУЗапорожская областьДнепропетровская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день
22:09В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
21:39В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
21:11Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
21:06Похищение ребенка в Севастополе – что известно
20:46Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – Зеленский
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
Лента новостейМолния