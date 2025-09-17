https://crimea.ria.ru/20250917/armiya-rossii-razvivaet-nastuplenie-v-kupyanske-1149519417.html

Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений группировки войск "Центр", сообщает Минобороны РФ.По словам главы Генштаба, группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске. На Краснолиманском направлении близится к завершению освобождение Кировска. Штурмовые подразделения "Южной" группировки продвигаются в Северске. Уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, продолжается.Кроме того, российские военнослужащие вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества. Также ВС РФ вошли в Плещеевку, бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки, отметил Герасимов.Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, добавил глава Генштаба. Также он отметил роль морской пехоты в достижении целей спецоперации.По данным Минобороны, в ходе инспекционного визита Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", поставил дальнейшие задачи, вручил государственные награды отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики бойцам, поблагодарил их за доблесть и мужество.Начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов ранее подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года.По его словам, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоВ Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине

