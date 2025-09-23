https://crimea.ria.ru/20250923/zakon-protiv-very--est-li-shansy-na-chestnyy-sud-po-upts-1149656171.html
"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ - РИА Новости Крым, 23.09.2025
"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
Киевский режим давно пренебрегает любыми нормами права и суд по запрету Украинской Православной Церкви не станет исключением, поскольку главная задача Киева –... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T18:52
2025-09-23T18:52
2025-09-23T18:15
эксклюзивы риа новости крым
украина
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
в мире
суд
мнения
николай кузьмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0a/1128088467_0:76:2860:1685_1920x0_80_0_0_91a65e0bab4a81a2a47019f6811b4c19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим давно пренебрегает любыми нормами права и суд по запрету Украинской Православной Церкви не станет исключением, поскольку главная задача Киева – не только уничтожить, но и ограбить УПЦ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и религиовед Николай Кузьмин в годовщину принятия на Украине закона против Украинской Православной Церкви.Ровно через неделю, 30 сентября, в Шестом апелляционном административном суде Киева состоится заседание по иску о прекращении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести.Ни права, ни морали"В прошлом году был принят закон, который давал УПЦ девять месяцев на выполнение требований официального Киева. Этот срок закончился в мае и дальше они начали подключать процедуру подготовки к запрету УПЦ. Среди требований, в частности, – публичный разрыв связи с Русской Православной Церковью. Но ведь формально УПЦ разорвала эти связи еще в 2022 году. Поэтому, очевидно, они хотят большего", - убежден политолог.По его словам, весь тот объем требований, который предъявлен к УПЦ киевским режимом, без отступления от канонов православия выполнить невозможно – здесь каноническое украинское духовенство имеет ограничения. Зато киевский режим ограничений не имеет – ни моральных, ни "юридических".Загадочный процесс"Украинская православная церковь не является юридическим лицом. Юрлицом считаются порядка 10 тысяч разных субъектов: приходы, семинарии, разного рода предприятия – это большой механизм. По каждому юрлицу должно приниматься отдельное судебное решение. Но что у них на уме – это загадочный процесс и как будут разворачиваться действия, совершенно непонятно", – продолжает политолог.По его мнению, шансы затянуть процесс на какое-то время у Украинской Православной Церкви есть. Однако Киев поставил себе главную цель, к которой в итоге придет – разграбление имущества УПЦ.Каноническое православие на Украине пытаются подменить другой "религией" – внушить людям искреннюю ненависть ко всему русскому и возвести ее в ранг непреложной истины, чтобы было легче отравлять адептов этой "новой веры" в окопы, заявил ранее историк и политолог Андрей Никифоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не оставит православных людей Украины в беде – ЛавровЗеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человекаПеренос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0a/1128088467_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_2182d6e1980752a21793cef954619730.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), в мире, суд, мнения, николай кузьмин
"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
Суд по Украинской Православной Церкви станет судилищем с целью ограбления – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Киевский режим давно пренебрегает любыми нормами права и суд по запрету Украинской Православной Церкви не станет исключением, поскольку главная задача Киева – не только уничтожить, но и ограбить УПЦ. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог и религиовед Николай Кузьмин в годовщину принятия на Украине закона против Украинской Православной Церкви.
Ровно через неделю, 30 сентября, в Шестом апелляционном административном суде Киева состоится заседание по иску о прекращении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести.
Ни права, ни морали
"В прошлом году был принят закон, который давал УПЦ девять месяцев на выполнение требований официального Киева. Этот срок закончился в мае и дальше они начали подключать процедуру подготовки к запрету УПЦ. Среди требований, в частности, – публичный разрыв связи с Русской Православной Церковью. Но ведь формально УПЦ разорвала эти связи еще в 2022 году. Поэтому, очевидно, они хотят большего", - убежден политолог.
По его словам, весь тот объем требований, который предъявлен к УПЦ киевским режимом, без отступления от канонов православия выполнить невозможно – здесь каноническое украинское духовенство имеет ограничения. Зато киевский режим ограничений не имеет – ни моральных, ни "юридических".
"С юридической точки зрения – это беспредел. Но, следуя "криворожской школе права", они делают много чего абсурдного. Например, объявляют санкции против собственных граждан. Так что ждать правомерных решений Киева по данному вопросу не приходится. В УПЦ это понимают, но как могут затягивают этот процесс", – считает Кузьмин.
Загадочный процесс
"Украинская православная церковь не является юридическим лицом. Юрлицом считаются порядка 10 тысяч разных субъектов: приходы, семинарии, разного рода предприятия – это большой механизм. По каждому юрлицу должно приниматься отдельное судебное решение. Но что у них на уме – это загадочный процесс и как будут разворачиваться действия, совершенно непонятно", – продолжает политолог.
По его мнению, шансы затянуть процесс на какое-то время у Украинской Православной Церкви есть. Однако Киев поставил себе главную цель, к которой в итоге придет – разграбление имущества УПЦ.
"Священников уже мобилизуют в армию и продолжат это делать, хотя каноническая норма запрещает это: священник, убивший человека, лишается сана и этого не делала даже Советская власть. Но нужно также понимать и следующее: история православия знает много сложных ситуаций, когда антихристианские силы торжествовали, но потом все возвращалось на круги своя. Церковь живет другими промежутками – для них 10 лет не срок. Но здесь и сейчас у УПЦ очень большие проблемы. Сохранение не только церкви, но и прав людей, свободы вероисповедания начинает зависеть только от одного фактора – смены власти в Киеве", – констатирует Кузьмин.
Каноническое православие на Украине пытаются подменить другой "религией" – внушить людям искреннюю ненависть
ко всему русскому и возвести ее в ранг непреложной истины, чтобы было легче отравлять адептов этой "новой веры" в окопы, заявил ранее историк и политолог Андрей Никифоров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: