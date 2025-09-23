https://crimea.ria.ru/20250923/zakon-protiv-very--est-li-shansy-na-chestnyy-sud-po-upts-1149656171.html

"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим давно пренебрегает любыми нормами права и суд по запрету Украинской Православной Церкви не станет исключением, поскольку главная задача Киева – не только уничтожить, но и ограбить УПЦ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и религиовед Николай Кузьмин в годовщину принятия на Украине закона против Украинской Православной Церкви.Ровно через неделю, 30 сентября, в Шестом апелляционном административном суде Киева состоится заседание по иску о прекращении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести.Ни права, ни морали"В прошлом году был принят закон, который давал УПЦ девять месяцев на выполнение требований официального Киева. Этот срок закончился в мае и дальше они начали подключать процедуру подготовки к запрету УПЦ. Среди требований, в частности, – публичный разрыв связи с Русской Православной Церковью. Но ведь формально УПЦ разорвала эти связи еще в 2022 году. Поэтому, очевидно, они хотят большего", - убежден политолог.По его словам, весь тот объем требований, который предъявлен к УПЦ киевским режимом, без отступления от канонов православия выполнить невозможно – здесь каноническое украинское духовенство имеет ограничения. Зато киевский режим ограничений не имеет – ни моральных, ни "юридических".Загадочный процесс"Украинская православная церковь не является юридическим лицом. Юрлицом считаются порядка 10 тысяч разных субъектов: приходы, семинарии, разного рода предприятия – это большой механизм. По каждому юрлицу должно приниматься отдельное судебное решение. Но что у них на уме – это загадочный процесс и как будут разворачиваться действия, совершенно непонятно", – продолжает политолог.По его мнению, шансы затянуть процесс на какое-то время у Украинской Православной Церкви есть. Однако Киев поставил себе главную цель, к которой в итоге придет – разграбление имущества УПЦ.Каноническое православие на Украине пытаются подменить другой "религией" – внушить людям искреннюю ненависть ко всему русскому и возвести ее в ранг непреложной истины, чтобы было легче отравлять адептов этой "новой веры" в окопы, заявил ранее историк и политолог Андрей Никифоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не оставит православных людей Украины в беде – ЛавровЗеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человекаПеренос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие

