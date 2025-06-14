https://crimea.ria.ru/20250614/zelenskiy-opravdal-ugnetenie-rpts-na-ukraine-svobodoy-voli-cheloveka-1147211060.html

Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека

Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека - РИА Новости Крым, 14.06.2025

Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос уважения одной конфессии к другой — это исключительно вопрос церкви. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 14.06.2025

2025-06-14T15:31

2025-06-14T15:31

2025-06-14T15:32

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос уважения одной конфессии к другой — это исключительно вопрос церкви. Об этом он написал в своем Telegram-канале.При этом за последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны был принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дали девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это означает, что приходам предлагают переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против служителей церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявлениеПропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской областиПатриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на УкраинеВ Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, владимир зеленский, украина, новости, религия, православие