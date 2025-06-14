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Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека - РИА Новости Крым, 14.06.2025
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Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека
Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека - РИА Новости Крым, 14.06.2025
Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос уважения одной конфессии к другой — это исключительно вопрос церкви. Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 14.06.2025
2025-06-14T15:31
2025-06-14T15:32
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
владимир зеленский
украина
новости
религия
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос уважения одной конфессии к другой — это исключительно вопрос церкви. Об этом он написал в своем Telegram-канале.При этом за последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны был принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дали девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это означает, что приходам предлагают переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против служителей церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявлениеПропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры23 храма РПЦ повреждены и два разрушены на территории Курской областиПатриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на УкраинеВ Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ
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захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, владимир зеленский, украина, новости, религия, православие
Зеленский "оправдал" угнетение РПЦ на Украине свободой воли человека

Зеленский рассказал о "свободе" вероисповедания на Украине

15:31 14.06.2025 (обновлено: 15:32 14.06.2025)
 
© AP Photo Francisco SecoВладимир Зеленский (слева) рядом с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Патриаршей церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция
Владимир Зеленский (слева) рядом с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Патриаршей церкви Святого Георгия в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo Francisco Seco
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что вопрос уважения одной конфессии к другой — это исключительно вопрос церкви. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Как они (Россия — ред.) могут поднимать вопрос о "русской" церкви? Вера - это воля человека. Свобода... Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и тому подобное. Это воля людей... Этот вопрос даже не государственный - это вопрос церкви", - написал он, комментируя мнение, что надо в равной мере уважительно относиться к различным конфессиям, в частности, к Русской православной церкви.

При этом за последние два года украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламенте страны был принят законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дали девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это означает, что приходам предлагают переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против служителей церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Всемирный совет церквей (ВСЦ) заявил, что законопроект нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество.
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Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиРелигияПравославие
 
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