ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе за неделю зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций, что ниже эпидпорога на 36%.Коронавирусная инфекция также фиксируется: в Крыму за неделю заболели 75 человек, в Севастополе – 70 человек."Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напомнили в организации.На полуострове продолжается вакцинация против гриппа: привиты 245 582 человека, включая 63 309 детей. Все медицинские организации обеспечены достаточным количеством вакцины.На прошлой неделе в Крыму заболел 6 991 человек, в Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска

