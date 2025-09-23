Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты - РИА Новости Крым, 23.09.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты - РИА Новости Крым, 23.09.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении... РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе за неделю зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций, что ниже эпидпорога на 36%.Коронавирусная инфекция также фиксируется: в Крыму за неделю заболели 75 человек, в Севастополе – 70 человек."Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напомнили в организации.На полуострове продолжается вакцинация против гриппа: привиты 245 582 человека, включая 63 309 детей. Все медицинские организации обеспечены достаточным количеством вакцины.На прошлой неделе в Крыму заболел 6 991 человек, в Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ.
Новости
орви, грипп, крым, новости крыма, севастополь, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24 процента

09:49 23.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе за неделю зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций, что ниже эпидпорога на 36%.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Коронавирусная инфекция также фиксируется: в Крыму за неделю заболели 75 человек, в Севастополе – 70 человек.
"Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напомнили в организации.
На полуострове продолжается вакцинация против гриппа: привиты 245 582 человека, включая 63 309 детей. Все медицинские организации обеспечены достаточным количеством вакцины.
На прошлой неделе в Крыму заболел 6 991 человек, в Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
 
ОРВИГриппКрымНовости КрымаСевастопольРоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
