ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты - РИА Новости Крым, 23.09.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении... РИА Новости Крым, 23.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f5862e6eadfa763e38c5f730edb95bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе за неделю зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций, что ниже эпидпорога на 36%.Коронавирусная инфекция также фиксируется: в Крыму за неделю заболели 75 человек, в Севастополе – 70 человек."Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напомнили в организации.На полуострове продолжается вакцинация против гриппа: привиты 245 582 человека, включая 63 309 детей. Все медицинские организации обеспечены достаточным количеством вакцины.На прошлой неделе в Крыму заболел 6 991 человек, в Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ.
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009974_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_78360d20d30d455f7bb368a8b4981bdb.jpg
ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24 процента
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших ОРВИ и гриппом в Крыму выросло на 24,2% по сравнению с прошлой неделей, но на 11,2% ниже эпидемического порога, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе за неделю зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций, что ниже эпидпорога на 36%.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Коронавирусная инфекция также фиксируется: в Крыму за неделю заболели 75 человек, в Севастополе – 70 человек.
"Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напомнили в организации.
На полуострове продолжается вакцинация против гриппа
: привиты 245 582 человека, включая 63 309 детей. Все медицинские организации обеспечены достаточным количеством вакцины.
На прошлой неделе
в Крыму заболел 6 991 человек, в Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ.
