"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 17.09.2025
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Преклонный возраст, тяжелая сопутствующая патология, низкий иммунитет и высокий объем поражения легких, а также позднее обращение за медицинской помощью — все это отягощает прогноз при лечении коронавируса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии минздрава Крыма Анатолий Пылаев.Ранее в сети появилась информация о том, что якобы рязанские врачи разработали некую "формулу смертности" от коронавируса. Четыре основных показателя: степень поражения легких, пульс, уровень креатинин и показатель HIF-1α (белок, индуцированный гипоксией) - "загоняют" в формулу, по которой рассчитывается вероятность исхода: как скоро пациент поправится и поправится ли."Шкалы, которые занимаются прогнозированием исхода тяжелых заболеваний - существовали всегда. Они (ученые - ред.), наверное, провели какое-то свое исследование, где доказали на ограниченном количестве пациентов, что их такая шкала эффективна", - сказал он, уточнив, что речь не о формуле, а о факторах тяжести, как правило, им присваиваются разные баллы, которые суммируются.По словам Пылаева, если эта шкала показывает, что исход болезни с высокой вероятностью негативный, то есть летальный, то это не значит, что пациента не будут лечить, его будут так же лечить, как любого другого, поэтому польза от таких шкал под вопросом. За жизнь человека будут бороться в любом случае."Таких шкал масса. Но это не значит, что, если будет высокий, максимальный процент того, что пациент умрет, его оставят без лечения. В Российской Федерации каждый пациент должен получить стопроцентно качественное лечение, вне зависимости от прогноза", - подчеркнул врач.При этом, Пылаев отметил, что сейчас летальность от Covid-19 минимальная, коронавирус "превращается" в сезонную инфекцию.По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153). Преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.Также в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска

Реаниматолог перечислил факторы негативного прогноза при лечении коронавируса

19:35 17.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Преклонный возраст, тяжелая сопутствующая патология, низкий иммунитет и высокий объем поражения легких, а также позднее обращение за медицинской помощью — все это отягощает прогноз при лечении коронавируса. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии минздрава Крыма Анатолий Пылаев.
Ранее в сети появилась информация о том, что якобы рязанские врачи разработали некую "формулу смертности" от коронавируса. Четыре основных показателя: степень поражения легких, пульс, уровень креатинин и показатель HIF-1α (белок, индуцированный гипоксией) - "загоняют" в формулу, по которой рассчитывается вероятность исхода: как скоро пациент поправится и поправится ли.
"Шкалы, которые занимаются прогнозированием исхода тяжелых заболеваний - существовали всегда. Они (ученые - ред.), наверное, провели какое-то свое исследование, где доказали на ограниченном количестве пациентов, что их такая шкала эффективна", - сказал он, уточнив, что речь не о формуле, а о факторах тяжести, как правило, им присваиваются разные баллы, которые суммируются.
По словам Пылаева, если эта шкала показывает, что исход болезни с высокой вероятностью негативный, то есть летальный, то это не значит, что пациента не будут лечить, его будут так же лечить, как любого другого, поэтому польза от таких шкал под вопросом. За жизнь человека будут бороться в любом случае.
"Таких шкал масса. Но это не значит, что, если будет высокий, максимальный процент того, что пациент умрет, его оставят без лечения. В Российской Федерации каждый пациент должен получить стопроцентно качественное лечение, вне зависимости от прогноза", - подчеркнул врач.
При этом, Пылаев отметил, что сейчас летальность от Covid-19 минимальная, коронавирус "превращается" в сезонную инфекцию.
"Сейчас фактически нулевая летальность по нашему региону, <...> ковид протекает тяжелее гриппа, но уже близко к нему. Безусловно, преклонный возраст, тяжелая сопутствующая патология, позднее обращение (к врачам - ред.), низкий иммунитет, высокий объем поражения легких — все это отягощает прогноз. Но и от гриппа умирают. Сейчас же в подавляющем большинстве случаев ковид протекает как сезонное вирусное заболевание", - резюмировал Пылаев.
По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, только за август 2025 года на полуострове зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 (Республика Крым – 366, Севастополь – 153). Преимущественно фиксируют штамм коронавируса омикрон.
Также в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
