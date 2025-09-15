https://crimea.ria.ru/20250915/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1149459815.html

В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 15.09.2025

В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T14:02

2025-09-15T14:02

2025-09-15T15:45

орви

роспотребнадзор

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ — 36,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 34,2 %. Лабораторный мониторинг показывает, что инфекции вызваны респираторными вирусами негриппозной природы.На отчетной неделе COVID-19 выявлен у 97 жителей Крыма и у 98 жителей Севастополя."Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напоминают в ведомстве.В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров. По данным Роспотребнадзора, уже иммунизированы 149 708 человек, в том числе 29 799 детей. Все медицинские организации обеспечены необходимым количеством вакцины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВ России разработали тест на 25 инфекцийКрым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье