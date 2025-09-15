https://crimea.ria.ru/20250915/v-krymu-i-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-1149459815.html
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ - РИА Новости Крым, 15.09.2025
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T14:02
2025-09-15T14:02
2025-09-15T15:45
орви
роспотребнадзор
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ — 36,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 34,2 %. Лабораторный мониторинг показывает, что инфекции вызваны респираторными вирусами негриппозной природы.На отчетной неделе COVID-19 выявлен у 97 жителей Крыма и у 98 жителей Севастополя."Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напоминают в ведомстве.В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров. По данным Роспотребнадзора, уже иммунизированы 149 708 человек, в том числе 29 799 детей. Все медицинские организации обеспечены необходимым количеством вакцины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВ России разработали тест на 25 инфекцийКрым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_134:0:2234:1575_1920x0_80_0_0_71ffd59eb54a613057c7b8fb583f25dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в Крыму и Севастополе за неделю выросла на треть
14:02 15.09.2025 (обновлено: 15:45 15.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями из-за начала учебного года, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
За последнюю отчетную неделю в Крыму заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но на 27 % ниже эпидемического порога.
В Севастополе зарегистрировано 2 069 случаев ОРВИ — 36,8 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 34,2 %. Лабораторный мониторинг показывает, что инфекции вызваны респираторными вирусами негриппозной природы.
На отчетной неделе COVID-19 выявлен у 97 жителей Крыма и у 98 жителей Севастополя.
"Острые респираторные вирусные инфекции, особенно грипп, опасны, прежде всего, развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов и др., поэтому не занимайтесь самолечениям, а своевременно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью", – напоминают в ведомстве.
В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения
республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров. По данным Роспотребнадзора, уже иммунизированы 149 708 человек, в том числе 29 799 детей. Все медицинские организации обеспечены необходимым количеством вакцины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: