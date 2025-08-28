https://crimea.ria.ru/20250828/v-rossii-razrabotali-test-na-25-infektsiy-1149040153.html

В России разработали тест на 25 инфекций

В России разработали тест на 25 инфекций - РИА Новости Крым, 28.08.2025

В России разработали тест на 25 инфекций

В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T09:48

2025-08-28T09:48

2025-08-28T10:28

россия

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

тесты

новости

наука и технологии

вирусы

коронавирус

орви

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122307184_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_6664cc0765bccf15188da4fb85d19dae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает пресс-служба ведомства.В частности тест позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора ранее разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на иммунитет к холереРоссийские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьянКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, тесты, новости, наука и технологии, вирусы, коронавирус, орви