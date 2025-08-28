Рейтинг@Mail.ru
В России разработали тест на 25 инфекций - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/v-rossii-razrabotali-test-na-25-infektsiy-1149040153.html
В России разработали тест на 25 инфекций
В России разработали тест на 25 инфекций - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В России разработали тест на 25 инфекций
В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T09:48
2025-08-28T10:28
россия
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
тесты
новости
наука и технологии
вирусы
коронавирус
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122307184_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_6664cc0765bccf15188da4fb85d19dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает пресс-служба ведомства.В частности тест позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора ранее разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали тест на иммунитет к холереРоссийские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьянКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122307184_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_4611e60ae01b0a3abacaf824f5e60ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, тесты, новости, наука и технологии, вирусы, коронавирус, орви
В России разработали тест на 25 инфекций

Роспотребнадзор разработал тест на выявление сразу 25 вирусов

09:48 28.08.2025 (обновлено: 10:28 28.08.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиагностический центр лабораторных исследований в Москве
Диагностический центр лабораторных исследований в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает пресс-служба ведомства.

"Ученые… разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики", – сказано в сообщении.

В частности тест позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.
"Тест-система обладает высокой точностью, что позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Все компоненты производятся в России, что делает диагностику доступной и независимой от зарубежных поставок", – проинформировали в пресс-службе.
Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора ранее разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали тест на иммунитет к холере
Российские ученые создали тест-систему для выявления оспы обезьян
Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео
 
РоссияРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииТестыНовостиНаука и технологииВирусыКоронавирусОРВИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Афипский НПЗ потушили
10:27Часть Крыма осталась без воды
10:1223 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
10:10В Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛА
09:48В России разработали тест на 25 инфекций
09:35Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
09:26В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции
09:22Крымский мост сейчас: время ожидания выросло до 4 часов
09:16Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
09:09Дегустации и концерты: в Симферополе пройдет выставка-ярмарка
08:47Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму
08:33Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
08:1110 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотника
08:04Гостевые дома в Крыму: собственникам не нужно переоформлять землю
07:44ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
07:34Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область
07:20102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
07:04В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
06:48Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
06:21Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Лента новостейМолния