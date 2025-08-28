В России разработали тест на 25 инфекций
Роспотребнадзор разработал тест на выявление сразу 25 вирусов
09:48 28.08.2025 (обновлено: 10:28 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В России разработан новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, передает пресс-служба ведомства.
"Ученые… разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики", – сказано в сообщении.
В частности тест позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.
"Тест-система обладает высокой точностью, что позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение. Все компоненты производятся в России, что делает диагностику доступной и независимой от зарубежных поставок", – проинформировали в пресс-службе.
Ученые Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора ранее разработали и зарегистрировали набор реагентов для ускоренного выявления туляремийного микроба. Этот набор позволит выявить заболевание у человека в разы быстрее, чем другие мировые аналоги, – всего за полтора часа.
