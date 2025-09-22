https://crimea.ria.ru/20250922/dlya-zhiteley-rossii-qr-kod-iz-gosdokov-priravnyayut-k-pasportu-1149627301.html
Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T15:10
2025-09-22T15:10
2025-09-22T15:15
новости
электронные документы
россия
цифровизация
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199759_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_666b01aede6176dc928900441b625318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Далее QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ – для получения некоторых госуслуг, а также в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы, рассказали специалисты.Использование QR-кодов будет добровольным, бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные, уточнили в Минцифры."Госдоки" – сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом.Ранее сообщалось, что Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковНачало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахВ РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c4d53be7734171249d9469fa7d10739.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, электронные документы, россия, цифровизация, паспорт
Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
QR-код вместо паспорта – россиянам разрешат предъявлять документы через "Госуслуги"
15:10 22.09.2025 (обновлено: 15:15 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"На первом этапе QR-код можно будет использовать при проходе на мероприятия с возрастным ограничением в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой. Также в магазинах – при покупке товаров 18+ и при отправке или получении посылок и заказных писем", – сказано в сообщении.
Далее QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ – для получения некоторых госуслуг, а также в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы, рассказали специалисты.
Использование QR-кодов будет добровольным, бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные, уточнили в Минцифры.
"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" – предъявить QR-код можно будет только в них", – подчеркнули в профильном министерстве.
"Госдоки" – сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом.
Ранее сообщалось, что Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян
от интернет-мошенников. Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: