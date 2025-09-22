https://crimea.ria.ru/20250922/dlya-zhiteley-rossii-qr-kod-iz-gosdokov-priravnyayut-k-pasportu-1149627301.html

Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту

Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем. Об этом сообщили в Минцифры РФ.Далее QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ – для получения некоторых госуслуг, а также в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы, рассказали специалисты.Использование QR-кодов будет добровольным, бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные, уточнили в Минцифры."Госдоки" – сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом.Ранее сообщалось, что Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенниковНачало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахВ РФ подали 1,5 млн заявлений в вузы через Госуслуги за три недели

