Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту

QR-код вместо паспорта – россиянам разрешат предъявлять документы через "Госуслуги"

15:10 22.09.2025 (обновлено: 15:15 22.09.2025)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкВведение системы QR-кодов в регионах России
Введение системы QR-кодов в регионах России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
"На первом этапе QR-код можно будет использовать при проходе на мероприятия с возрастным ограничением в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой. Также в магазинах – при покупке товаров 18+ и при отправке или получении посылок и заказных писем", – сказано в сообщении.
Далее QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ – для получения некоторых госуслуг, а также в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы, рассказали специалисты.
Использование QR-кодов будет добровольным, бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные, уточнили в Минцифры.
"Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" – предъявить QR-код можно будет только в них", – подчеркнули в профильном министерстве.
"Госдоки" – сервис в приложении "Госуслуг", с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом.
Ранее сообщалось, что Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.
