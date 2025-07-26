https://crimea.ria.ru/20250726/nachalo-puti-natsionalnyy-messendzher-max--ekspert-o-perspektivakh-1148034949.html

Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах

Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах

Создание национального российского мессенджера Max не просто правильная, позитивная и перспективная идея, а единственно верная для РФ в сложившихся условиях... РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T09:16

2025-07-26T09:16

2025-07-26T09:16

мнения

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мессенджеры

национальный мессенджер max

общество

россия

интернет

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Запуск национального российского мессенджера Max Запуск национального российского мессенджера Max audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Создание национального российского мессенджера Max не просто правильная, позитивная и перспективная идея, а единственно верная для РФ в сложившихся условиях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Таким образом россияне не будут зависеть от политических настроений того или иного владельца платформы, отметил Шатров.И выразил мнение, что появление национального мессенджера с защитой данных, действующего в коллаборации с государственными сервисами – это еще и соответствующая оценка властями важности такого продукта в нынешних реалиях."Это и оценка властями важности того или иного продукта. Такой мессенджер – это не менее важно, чем, например, сайт. Когда пришло осознание к обществу, а потом политическому истеблишменту, тогда и была проявлена политическая воля", – сказал политолог.Он отметил, что пока это еще не тот Max, который обещан – это только начало пути, и он не будет простым, но результат того стоит, поскольку речь идет о мощном инструменте с массой возможностей для пользователей.Это очень непростая задача для российских айтишников, но когда они справятся, это будет прорывная история, уверен Шатров. "И мы даже китайцев сможем обойти", – подытожил он.Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт.Пресс-служба правительства России сообщила, что национальный мессенджер на базе Max, многофункциональный сервис обмена информацией, будет развивать дочерняя структура холдинга VK ("ВКонтакте"), соответствующее распоряжение уже подписано.Пресс-служба приложения проинформировала, что в Max начали тестировать публичные каналы. Функцию опробовали некоторые СМИ и блогеры. Возможность создать каналы появится после завершения теста.По информации VK, в мессенджере Max с начала его работы зарегистрировались уже более 2 миллионов пользователей на мобильных устройствах и компьютерах.В Минцифры ранее подчеркивали, что вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения ПутинаСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

https://crimea.ria.ru/20250718/whatsapp-mozhet-uyti-s-rossiyskogo-rynka---gorelkin-1148053465.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, мессенджеры, национальный мессенджер max, общество, россия, интернет