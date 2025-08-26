https://crimea.ria.ru/20250826/mintsifry-predlozhilo-novye-mery-zaschity-ot-kibermoshennikov-1148982701.html
Минцифры предложило новые меры защиты от кибермошенников
10:58 26.08.2025 (обновлено: 11:19 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Документы опубликованы для общественного обсуждения.
Защита Госуслуг
Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.
Контроль за личными данными
Кроме того, на Госуслугах планируется запустить единую платформу согласий. Граждане смогут отслеживать, кому и для каких целей они предоставили персональные данные, отзывать согласия и направлять жалобы в надзорные органы.
Совместная работа банков и операторов
Особое внимание уделено взаимодействию банков и операторов связи. Через систему "Антифрод" компании будут автоматически обмениваться данными о подозрительных действиях. В случае бездействия именно та организация, которая не приняла меры, будет обязана компенсировать ущерб пострадавшему.
Защита от звонков из-за границы и фишинговых сайтов
Среди других мер – возможность абонентам полностью отключать звонки с иностранных номеров, а также маркировка всех международных вызовов. Помимо этого, вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО.
"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей", – подчеркнули в Минцифры.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы
, чтобы защитить граждан.
