26.08.2025
Минцифры предложило новые меры защиты от кибермошенников
2025-08-26T10:58
2025-08-26T11:19
мошенничество
минцифры рф
киберпреступность
кибербезопасность
новости
госуслуги
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Документы опубликованы для общественного обсуждения.Защита ГосуслугСогласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.Контроль за личными даннымиКроме того, на Госуслугах планируется запустить единую платформу согласий. Граждане смогут отслеживать, кому и для каких целей они предоставили персональные данные, отзывать согласия и направлять жалобы в надзорные органы.Совместная работа банков и операторовОсобое внимание уделено взаимодействию банков и операторов связи. Через систему "Антифрод" компании будут автоматически обмениваться данными о подозрительных действиях. В случае бездействия именно та организация, которая не приняла меры, будет обязана компенсировать ущерб пострадавшему.Защита от звонков из-за границы и фишинговых сайтовСреди других мер – возможность абонентам полностью отключать звонки с иностранных номеров, а также маркировка всех международных вызовов. Помимо этого, вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеРост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролейКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников
Минцифры предложило новые меры защиты от кибермошенников

Минцифры представило второй пакет законопроектов по защите от интернет-мошенников

10:58 26.08.2025 (обновлено: 11:19 26.08.2025)
 
Ноутбук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Документы опубликованы для общественного обсуждения.

Защита Госуслуг

Согласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.

Контроль за личными данными

Кроме того, на Госуслугах планируется запустить единую платформу согласий. Граждане смогут отслеживать, кому и для каких целей они предоставили персональные данные, отзывать согласия и направлять жалобы в надзорные органы.

Совместная работа банков и операторов

Особое внимание уделено взаимодействию банков и операторов связи. Через систему "Антифрод" компании будут автоматически обмениваться данными о подозрительных действиях. В случае бездействия именно та организация, которая не приняла меры, будет обязана компенсировать ущерб пострадавшему.

Защита от звонков из-за границы и фишинговых сайтов

Среди других мер – возможность абонентам полностью отключать звонки с иностранных номеров, а также маркировка всех международных вызовов. Помимо этого, вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО.
"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей", – подчеркнули в Минцифры.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.
