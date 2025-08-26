https://crimea.ria.ru/20250826/mintsifry-predlozhilo-novye-mery-zaschity-ot-kibermoshennikov-1148982701.html

Минцифры предложило новые меры защиты от кибермошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Минцифры представило второй проект законопроектов, направленных на усиление защиты россиян от интернет-мошенников. Документы опубликованы для общественного обсуждения.Защита ГосуслугСогласно инициативам, пользователи смогут быстрее восстанавливать доступ к порталу Госуслуг, если их учетная запись будет заблокирована из-за действий злоумышленников. Сделать это можно будет с помощью биометрии, через банк, национальный мессенджер или в МФЦ.Контроль за личными даннымиКроме того, на Госуслугах планируется запустить единую платформу согласий. Граждане смогут отслеживать, кому и для каких целей они предоставили персональные данные, отзывать согласия и направлять жалобы в надзорные органы.Совместная работа банков и операторовОсобое внимание уделено взаимодействию банков и операторов связи. Через систему "Антифрод" компании будут автоматически обмениваться данными о подозрительных действиях. В случае бездействия именно та организация, которая не приняла меры, будет обязана компенсировать ущерб пострадавшему.Защита от звонков из-за границы и фишинговых сайтовСреди других мер – возможность абонентам полностью отключать звонки с иностранных номеров, а также маркировка всех международных вызовов. Помимо этого, вводится внесудебная блокировка фишинговых сайтов и ресурсов с вредоносным ПО.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что мошенничество и преступные схемы изменяются очень быстро, и законодательство всегда отстает. Однако Россия ускоряет темпы, чтобы защитить граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практикеРост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролейКибервойна по-новому: в России ужесточат правила для онлайн-мошенников

