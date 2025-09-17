https://crimea.ria.ru/20250917/zachem-zelenskiy-khochet-vstretitsya-s-putinym-na-samom-dele--mnenie-1149503901.html

Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский действительно готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не для проработки пути окончания конфликта РИА Новости Крым, 17.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский действительно готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.По мнению Шипилина, Зеленский не просто готов, но и очень хочет встреться с российским лидером."Конечно, он хочет сесть за стол переговоров с Путиным. Безусловно. Для него это подтверждение легитимности, повышение его статуса и даже его политического веса. Единственный человек, который поднял бы его политический вес, – это Владимир Владимирович Путин", – сказал Шипилин.А следовательно, для Зеленского такая встреча не более чем политическое шоу, считает эксперт. Доказательством тому, по мнению политолога, является уже то, что, говоря словами самого Зеленского, встреча "без каких-либо условий" должна произойти при условии, что состоится не в России, и при условии присутствия президента США Дональда Трампа.Это объясняется как раз тем, что для Зеленского суть такой встречи никак не связана с окончанием конфликта на Украине – такая цель вообще не стоит, уверен эксперт.При этом Зеленский на самом деле хорошо понимает, в чем для России проблема Украины, которую втягивают в НАТО, и как следовало бы отвратить эскалацию. Но остановиться он уже не может, считает Шипилин."Он закусил удила. Я даже оставляю за скобками воровство, коррупцию тотальную. У Зеленского постоянно еще свидетельства того, что его воспринимают всерьез как политика мирового уровня. И если поначалу он с недоверием относился к подобного рода комплиментам, то сейчас, мне кажется, он поверил и ощущает себя лидером западного мира. И ему, конечно, трудно сходить с пьедестала. Потому, пока идет война, он в фаворе и в ней заинтересован, безусловно", – пояснил свою позицию политолог.Именно поэтому Зеленский позволяет себе публично поучать Трампа, что выглядит довольно странно, поскольку Украина целиком и полностью зависит от западных стран, которые его используют, заметил Шипилин."То, что этого мальчика использует для решения своих собственных проблем Запад – это безусловно. Запад научился играть на его чрезмерно раздутом эго и постоянно толкает его вперед, потому что все шишки посыплются именно на него", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад

