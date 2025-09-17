https://crimea.ria.ru/20250917/zachem-zelenskiy-khochet-vstretitsya-s-putinym-na-samom-dele--mnenie-1149503901.html
Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
Глава киевского режима Владимир Зеленский действительно готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не для проработки пути окончания конфликта РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский действительно готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.По мнению Шипилина, Зеленский не просто готов, но и очень хочет встреться с российским лидером."Конечно, он хочет сесть за стол переговоров с Путиным. Безусловно. Для него это подтверждение легитимности, повышение его статуса и даже его политического веса. Единственный человек, который поднял бы его политический вес, – это Владимир Владимирович Путин", – сказал Шипилин.А следовательно, для Зеленского такая встреча не более чем политическое шоу, считает эксперт. Доказательством тому, по мнению политолога, является уже то, что, говоря словами самого Зеленского, встреча "без каких-либо условий" должна произойти при условии, что состоится не в России, и при условии присутствия президента США Дональда Трампа.Это объясняется как раз тем, что для Зеленского суть такой встречи никак не связана с окончанием конфликта на Украине – такая цель вообще не стоит, уверен эксперт.При этом Зеленский на самом деле хорошо понимает, в чем для России проблема Украины, которую втягивают в НАТО, и как следовало бы отвратить эскалацию. Но остановиться он уже не может, считает Шипилин."Он закусил удила. Я даже оставляю за скобками воровство, коррупцию тотальную. У Зеленского постоянно еще свидетельства того, что его воспринимают всерьез как политика мирового уровня. И если поначалу он с недоверием относился к подобного рода комплиментам, то сейчас, мне кажется, он поверил и ощущает себя лидером западного мира. И ему, конечно, трудно сходить с пьедестала. Потому, пока идет война, он в фаворе и в ней заинтересован, безусловно", – пояснил свою позицию политолог.Именно поэтому Зеленский позволяет себе публично поучать Трампа, что выглядит довольно странно, поскольку Украина целиком и полностью зависит от западных стран, которые его используют, заметил Шипилин."То, что этого мальчика использует для решения своих собственных проблем Запад – это безусловно. Запад научился играть на его чрезмерно раздутом эго и постоянно толкает его вперед, потому что все шишки посыплются именно на него", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым
. Глава киевского режима Владимир Зеленский действительно готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Но не для проработки пути окончания конфликта на Украине, а для подтверждения своей легитимности и повышения политического веса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил
, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в трехстороннем или двустороннем формате. Главное условие встречи "без каких-либо условий" – все должно происходить не в России.
По мнению Шипилина, Зеленский не просто готов, но и очень хочет встреться с российским лидером.
"Конечно, он хочет сесть за стол переговоров с Путиным. Безусловно. Для него это подтверждение легитимности, повышение его статуса и даже его политического веса. Единственный человек, который поднял бы его политический вес, – это Владимир Владимирович Путин", – сказал Шипилин.
А следовательно, для Зеленского такая встреча не более чем политическое шоу, считает эксперт. Доказательством тому, по мнению политолога, является уже то, что, говоря словами самого Зеленского, встреча "без каких-либо условий" должна произойти при условии, что состоится не в России, и при условии присутствия президента США Дональда Трампа.
"Говорит, что без условий, тем не менее ставит условия. Ему нужен зритель... Его не устраивает, как мне представляется, формат за закрытыми дверями. Потому что тогда нет шоу. И потом придется рассказывать, как он там Путину что-то такое высказал... Для Зеленского в идеале, если бы это были переговоры публичные, чтобы Зеленский встал, какую-то речь произнес... "майдан" какой-то бы там устроил под телекамеры", – прокомментировал Шипилин.
Это объясняется как раз тем, что для Зеленского суть такой встречи никак не связана с окончанием конфликта на Украине – такая цель вообще не стоит, уверен эксперт.
При этом Зеленский на самом деле хорошо понимает, в чем для России проблема Украины, которую втягивают в НАТО, и как следовало бы отвратить эскалацию. Но остановиться он уже не может, считает Шипилин.
"Он закусил удила. Я даже оставляю за скобками воровство, коррупцию тотальную. У Зеленского постоянно еще свидетельства того, что его воспринимают всерьез как политика мирового уровня. И если поначалу он с недоверием относился к подобного рода комплиментам, то сейчас, мне кажется, он поверил и ощущает себя лидером западного мира. И ему, конечно, трудно сходить с пьедестала. Потому, пока идет война, он в фаворе и в ней заинтересован, безусловно", – пояснил свою позицию политолог.
Именно поэтому Зеленский позволяет себе публично поучать Трампа
, что выглядит довольно странно, поскольку Украина целиком и полностью зависит от западных стран, которые его используют, заметил Шипилин.
"То, что этого мальчика использует для решения своих собственных проблем Запад – это безусловно. Запад научился играть на его чрезмерно раздутом эго и постоянно толкает его вперед, потому что все шишки посыплются именно на него", – заключил эксперт.
