https://crimea.ria.ru/20250619/putin-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-zelenskim-1147334485.html
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T01:37
2025-06-19T01:37
2025-06-19T01:38
владимир путин (политик)
владимир зеленский
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что для РФ важна при решении серьезных вопросов юридическая составляющая. В этой связи президент РФ указал, что по конституции Украины способов продления полномочий президента не существует, даже в условиях военного положения. В этих условиях пролонгируются полномочия только Верховной рады.Но по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская, а президентско-парламентская республика. "Что это означает? Это означает, что все органы власти формируются президентом, включая военачальников, министров и губернаторов. Там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимно, вся система власти становится нелегитимной", - подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), владимир зеленский, переговоры, новости
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским на завершающем этапе урегулирования
01:37 19.06.2025 (обновлено: 01:38 19.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Я готов встречаться со всеми, в том числе с Зеленским… Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима... Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но подпись должна стоять легитимных властей, иначе придет следующий и выбросит это все в помойку", - сказал Путин
Он отметил, что для РФ важна при решении серьезных вопросов юридическая составляющая. В этой связи президент РФ указал, что по конституции Украины способов продления полномочий президента не существует, даже в условиях военного положения. В этих условиях пролонгируются полномочия только Верховной рады.
Но по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская, а президентско-парламентская республика.
"Что это означает? Это означает, что все органы власти формируются президентом, включая военачальников, министров и губернаторов. Там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимно, вся система власти становится нелегитимной", - подчеркнул президент РФ.
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