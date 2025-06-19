https://crimea.ria.ru/20250619/putin-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-zelenskim-1147334485.html

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T01:37

2025-06-19T01:37

2025-06-19T01:38

владимир путин (политик)

владимир зеленский

переговоры

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что для РФ важна при решении серьезных вопросов юридическая составляющая. В этой связи президент РФ указал, что по конституции Украины способов продления полномочий президента не существует, даже в условиях военного положения. В этих условиях пролонгируются полномочия только Верховной рады.Но по конституционному устройству Украина – это не парламентская и не президентская, а президентско-парламентская республика. "Что это означает? Это означает, что все органы власти формируются президентом, включая военачальников, министров и губернаторов. Там нет выборности. Но если первое лицо нелегитимно, вся система власти становится нелегитимной", - подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250619/putin-nazval-vozmozhnuyu-datu-novogo-raunda-peregovorov-rf-i-ukrainy-1147334160.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), владимир зеленский, переговоры, новости