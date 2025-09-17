https://crimea.ria.ru/20250917/indiya-otpravila-voennykh-v-belarus-chto-gotovitsya-i-pochemu-panikuet-zapad-1149482039.html

Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад

Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад

Запад пугает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет с участием глав России, Китая, а также Индии, которая в эти дни не... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T06:03

2025-09-17T06:03

2025-09-17T09:22

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

россия

белоруссия

индия

учения

ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149485710_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fe5bf8ecaa991df85235c8609d12a52d.jpg

Запад боится предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – политолог Колесниченко Запад боится предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – политолог Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Запад пугает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет с участием глав России, Китая, а также Индии, которая в эти дни не случайно направила свои военные подразделения в Беларусь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Индия в российско-белорусских учениях "Запад-2025"С 12 по 16 сентября в Белоруссии прошли российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", цель которых – отработка совместных действий войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что на этих учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и российских систем "Орешник", которые должны развернуть на территории союзной республики до конца текущего года.Как стало известно, к учениям россиян и белорусов присоединилась Индия. В Минобороны страны заявили, что направили военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, для участия в маневрах, чтобы укрепить сотрудничество между Россией и Индией в области обороны и укрепить дух товарищества между странами.На Западе это расценили как "пересечение красных линий". Издание The Times, в частности, процитировало бывшего заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепе Дэвида Меркеля, по словам которого активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности.На полигоне все дни учений находились 17 военно-дипломатических иностранных делегаций. За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО: США, Турции и Венгрии.Это вызов однозначноПо мнению Колесниченко, реакцию на произошедшее так называемого коллективного Запада, а конкретно США и Европы, прежде всего Великобритании, можно объяснить остаточным "состоянием постколониального господства".Однако Индия, равно как и Китай, и Россия является страной-цивилизацией с более чем тысячелетней историей, и в условиях формирования многополярного мира повлиять на нее окриком, как это было лет 10-15 назад, уже нельзя, сказал политолог."И сегодня Индия публично показала, что никакие санкции не заставят ее свернуть с самостоятельного пути развития, когда она отстаивает свои национальные интересы", – заметил Колесниченко.Участие в российско-белорусских учениях индийских военных, да еще и из элитного подразделения, истории которого почти сто лет и которое содержалось и обучалось в свое время за деньги англичан, стало еще одним напоминанием об этом пути "выскальзывания из-под давления" Европы и Америки и, безусловно, вызовом для Запада, считает он. "Да, это вызов однозначно", – сказал эксперт.Это связано, в частности, с тем, что главные "заводилы" из-за океана – американцы – сегодня остерегаются воевать с Индией, как и с Китаем, хотя им совершенно не нравится наблюдать, как они крепнут, в том числе в содружестве с Россией, добавил Колесниченко.Доказательств тому много, и одним из последних, по словам политолога, стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит торговые переговоры с Индией, а сам он с нетерпением ждет встречи со своим "очень хорошим другом" – индийским лидером Нарендрой Моди в ближайшие недели. Притом, что еще летом Трамп заявлял, что разочарован решением Нью-Дели закупать нефть из России в больших объемах и ввел 50%-е пошлины на индийские товары.Новая страница истории мираОднако истинное беспокойство Запада связано не с участием Индии в военных учениях с россиянами на территории союзного РФ государства Беларуси, сказал политолог.И выразил мнение, что самая большая интрига – это предстоящий саммит стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.), который состоится в Малайзии в октябре и где планирует присутствовать президент РФ Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин и руководитель Индии Нарендра Моди.12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами Европы"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран ЗападаКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше

https://crimea.ria.ru/20250916/sovmestnoe-uchenie-rossii-i-belarusi-zapad-2025-podkhodit-k-zaversheniyu-1149495940.html

россия

белоруссия

индия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, россия, белоруссия, индия, учения, ассоциация государств юго-восточной азии (асеан)