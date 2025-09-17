https://crimea.ria.ru/20250917/indiya-otpravila-voennykh-v-belarus-chto-gotovitsya-i-pochemu-panikuet-zapad-1149482039.html
Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
Запад пугает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет с участием глав России, Китая, а также Индии, которая в эти дни не... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T06:03
2025-09-17T06:03
2025-09-17T09:22
Запад боится предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – политолог Колесниченко
Запад боится предстоящего саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – политолог Колесниченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Запад пугает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет с участием глав России, Китая, а также Индии, которая в эти дни не случайно направила свои военные подразделения в Беларусь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Индия в российско-белорусских учениях "Запад-2025"С 12 по 16 сентября в Белоруссии прошли российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", цель которых – отработка совместных действий войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что на этих учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и российских систем "Орешник", которые должны развернуть на территории союзной республики до конца текущего года.Как стало известно, к учениям россиян и белорусов присоединилась Индия. В Минобороны страны заявили, что направили военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, для участия в маневрах, чтобы укрепить сотрудничество между Россией и Индией в области обороны и укрепить дух товарищества между странами.На Западе это расценили как "пересечение красных линий". Издание The Times, в частности, процитировало бывшего заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепе Дэвида Меркеля, по словам которого активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности.На полигоне все дни учений находились 17 военно-дипломатических иностранных делегаций. За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО: США, Турции и Венгрии.Это вызов однозначноПо мнению Колесниченко, реакцию на произошедшее так называемого коллективного Запада, а конкретно США и Европы, прежде всего Великобритании, можно объяснить остаточным "состоянием постколониального господства".Однако Индия, равно как и Китай, и Россия является страной-цивилизацией с более чем тысячелетней историей, и в условиях формирования многополярного мира повлиять на нее окриком, как это было лет 10-15 назад, уже нельзя, сказал политолог."И сегодня Индия публично показала, что никакие санкции не заставят ее свернуть с самостоятельного пути развития, когда она отстаивает свои национальные интересы", – заметил Колесниченко.Участие в российско-белорусских учениях индийских военных, да еще и из элитного подразделения, истории которого почти сто лет и которое содержалось и обучалось в свое время за деньги англичан, стало еще одним напоминанием об этом пути "выскальзывания из-под давления" Европы и Америки и, безусловно, вызовом для Запада, считает он. "Да, это вызов однозначно", – сказал эксперт.Это связано, в частности, с тем, что главные "заводилы" из-за океана – американцы – сегодня остерегаются воевать с Индией, как и с Китаем, хотя им совершенно не нравится наблюдать, как они крепнут, в том числе в содружестве с Россией, добавил Колесниченко.Доказательств тому много, и одним из последних, по словам политолога, стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит торговые переговоры с Индией, а сам он с нетерпением ждет встречи со своим "очень хорошим другом" – индийским лидером Нарендрой Моди в ближайшие недели. Притом, что еще летом Трамп заявлял, что разочарован решением Нью-Дели закупать нефть из России в больших объемах и ввел 50%-е пошлины на индийские товары.Новая страница истории мираОднако истинное беспокойство Запада связано не с участием Индии в военных учениях с россиянами на территории союзного РФ государства Беларуси, сказал политолог.И выразил мнение, что самая большая интрига – это предстоящий саммит стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.), который состоится в Малайзии в октябре и где планирует присутствовать президент РФ Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин и руководитель Индии Нарендра Моди.12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами Европы"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран ЗападаКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым.
Запад пугает предстоящий саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет с участием глав России, Китая, а также Индии, которая в эти дни не случайно направила свои военные подразделения в Беларусь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Индия в российско-белорусских учениях "Запад-2025"
С 12 по 16 сентября в Белоруссии прошли российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", цель которых – отработка совместных действий войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что на этих учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и российских систем "Орешник"
, которые должны развернуть на территории союзной республики до конца текущего года.
Как стало известно, к учениям россиян и белорусов присоединилась Индия. В Минобороны страны заявили, что направили военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, для участия в маневрах, чтобы укрепить сотрудничество между Россией и Индией в области обороны и укрепить дух товарищества между странами.
На Западе это расценили как "пересечение красных линий". Издание The Times, в частности, процитировало бывшего заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в Госдепе Дэвида Меркеля, по словам которого активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности.
На полигоне все дни учений находились 17 военно-дипломатических иностранных делегаций. За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО: США, Турции и Венгрии.
Это вызов однозначно
По мнению Колесниченко, реакцию на произошедшее так называемого коллективного Запада, а конкретно США и Европы, прежде всего Великобритании, можно объяснить остаточным "состоянием постколониального господства".
"Последние лет 40 они были настоящей колониальной территорией, которая, по сути, управляла развивающимися странами. Это самая настоящая диктатура глобализма, тоталитарная секта людей, которые принуждают тех, кто не согласен, жить по их лекалам. Это состояние постколониального господства", – прокомментировал Колесниченко.
Однако Индия, равно как и Китай, и Россия является страной-цивилизацией с более чем тысячелетней историей, и в условиях формирования многополярного мира повлиять на нее окриком, как это было лет 10-15 назад, уже нельзя, сказал политолог.
"И сегодня Индия публично показала, что никакие санкции не заставят ее свернуть с самостоятельного пути развития, когда она отстаивает свои национальные интересы", – заметил Колесниченко.
Участие в российско-белорусских учениях индийских военных, да еще и из элитного подразделения, истории которого почти сто лет и которое содержалось и обучалось в свое время за деньги англичан, стало еще одним напоминанием об этом пути "выскальзывания из-под давления" Европы и Америки и, безусловно, вызовом для Запада, считает он. "Да, это вызов однозначно", – сказал эксперт.
Это связано, в частности, с тем, что главные "заводилы" из-за океана – американцы – сегодня остерегаются воевать с Индией, как и с Китаем, хотя им совершенно не нравится наблюдать, как они крепнут, в том числе в содружестве с Россией, добавил Колесниченко.
Доказательств тому много, и одним из последних, по словам политолога, стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка продолжит торговые переговоры с Индией, а сам он с нетерпением ждет встречи со своим "очень хорошим другом" – индийским лидером Нарендрой Моди в ближайшие недели. Притом, что еще летом Трамп заявлял, что разочарован решением Нью-Дели закупать нефть из России в больших объемах и ввел 50%-е пошлины на индийские товары.
Новая страница истории мира
Однако истинное беспокойство Запада связано не с участием Индии в военных учениях с россиянами на территории союзного РФ государства Беларуси, сказал политолог.
И выразил мнение, что самая большая интрига – это предстоящий саммит стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.), который состоится в Малайзии в октябре и где планирует присутствовать президент РФ Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин и руководитель Индии Нарендра Моди.
"И вот здесь все мировое сообщество адекватное замерло. По всей видимости, будет международное соглашение. Даже если просто встреча состоится, это будет совершенно новая страница в развитии человечества", – подытожил эксперт.
12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Куала-Лумпуре в октябре. Также среди приглашенных американский лидер Дональд Трамп.
