Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T08:20
2025-09-03T08:20
2025-09-03T08:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1f/1149104276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83ee2704d8d27a5b24c32e0e2b13169b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его мнению, свидетельством этому, в частности, стала реакция Индии, проигнорировавшей жесткие американские таможенные пошлины из-за закупок российской нефти, а также переход государств на расчеты в национальных валютах и другие факты."Например, президент Бразилии Лула да Сильва приехал на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Ведь США наседают и на Бразилию – по всем крупным странам они пытаются бить прицельно. Вполне возможно, внеочередной саммит состоится. Событие будет очень интересное, поскольку, по сути, Бразилия просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного", – поясняет эксперт.При этом он подчеркивает преимущества многополярности, в условиях которой договоренности между суверенными государствами имеют настоящую силу и не могут быть нарушены по распоряжениям извне."Если у нас с Китаем хорошие отношения, это не значит, что они должны действовать так, как выгодно нам. Нет, это длинные договоренности, но раз они достигаются, работа идет дальше. С той же "Силой Сибири-2" (Россия и Китай заключили меморандум о строительстве газопровода в рамках ШОС – ред.) Договоренность достигнута между суверенными государствами и уже не приедет никакой Джон Маккейн (экс-сенатор США – ред.), как это случилось с "Южным потоком" в Болгарию, и не отменит все договоренности", – привел пример политолог .В Китае проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
На саммите ШОС в Китае стал очевиден конец однополярного мира – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Пекине, объединивший лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций, стал свидетельством конца однополярного мира. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
"Саммит ШОС – это яркое подтверждение того, что мир стал многополярным. Событие уже случилось. И лидеры стран продемонстрировали США, что власть гегемона закончилась. Однополярный мир ушел в прошлое окончательно и на саммите ШОС это стало понято всему миру", – убежден Шипилин.
По его мнению, свидетельством этому, в частности, стала реакция Индии, проигнорировавшей жесткие американские таможенные пошлины из-за закупок российской нефти, а также переход государств на расчеты в национальных валютах и другие факты.
"Например, президент Бразилии Лула да Сильва приехал на саммит ШОС, чтобы договориться о проведении внеочередного саммита БРИКС с единственной темой – вырабатывать меры для защиты собственных рынков. Ведь США наседают и на Бразилию – по всем крупным странам они пытаются бить прицельно. Вполне возможно, внеочередной саммит состоится. Событие будет очень интересное, поскольку, по сути, Бразилия просит помощи у многополярного мира в защите от однополярного", – поясняет эксперт.
При этом он подчеркивает преимущества многополярности, в условиях которой договоренности между суверенными государствами имеют настоящую силу и не могут быть нарушены по распоряжениям извне.
"Если у нас с Китаем хорошие отношения, это не значит, что они должны действовать так, как выгодно нам. Нет, это длинные договоренности, но раз они достигаются, работа идет дальше. С той же "Силой Сибири-2" (Россия и Китай заключили меморандум о строительстве газопровода в рамках ШОС – ред.) Договоренность достигнута между суверенными государствами и уже не приедет никакой Джон Маккейн (экс-сенатор США – ред.), как это случилось с "Южным потоком" в Болгарию, и не отменит все договоренности", – привел пример политолог .
В Китае проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ставший крупнейшим за всю ее историю, с участием лидеров более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций. Один из главных итогов – Тяньцзиньская декларация, определяющая шаги по развитию организации.
3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
