Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине - РИА Новости Крым, 02.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250902/putin-i-si-tszinpin-provodyat-peregovory-v-pekine-1149136108.html
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проводят переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине, сообщает Кремль. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T07:38
2025-09-02T07:38
владимир путин (политик)
россия
китай
визит путина в китай
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149135991_0:133:2801:1709_1920x0_80_0_0_4cb69b218fde92e5f522dd3c294d09a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проводят переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине, сообщает Кремль."Уважаемый господин председатель! Дорогой друг! И я, и вся российская делегация - мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями и коллегами. Я благодарю вас за теплый прием, оказанный всей нашей делегации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне", - отметил президент Путин.По словам российского лидера, беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей в том числе проявился в ходе майского визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, "и совместном участии в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"."Завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие", - сообщил Путин.В составе российской делегации на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Ранее во вторник сообщалось, что в Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

В Пекине Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в широком составе

07:38 02.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник проводят переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине, сообщает Кремль.
"Уважаемый господин председатель! Дорогой друг! И я, и вся российская делегация - мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями и коллегами. Я благодарю вас за теплый прием, оказанный всей нашей делегации. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне", - отметил президент Путин.
По словам российского лидера, беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей в том числе проявился в ходе майского визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, "и совместном участии в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".
"Завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие", - сообщил Путин.
В составе российской делегации на переговорах присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Ранее во вторник сообщалось, что в Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
