Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
Крымчане и жители воссоединившихся с Россией новых регионов РФ никогда не примут нынешнюю киевскую власть, и Америка отдает себе в этом отчет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2025-09-17
2025-09-17T12:55
сергей лавров
крым
россия
новые регионы россии
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крымчане и жители воссоединившихся с Россией новых регионов РФ никогда не примут нынешнюю киевскую власть, и Америка отдает себе в этом отчет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и ТрампомЗеленскому придется заключить сделку по Украине – ТрампЗачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение
Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть

Крым и новые регионы России никогда не будут жить под гнетом киевских властей – Лавров

12:53 17.09.2025 (обновлено: 12:55 17.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Крымчане и жители воссоединившихся с Россией новых регионов РФ никогда не примут нынешнюю киевскую власть, и Америка отдает себе в этом отчет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе.

"Американцы понимают, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии никогда не будут жить под гнетом нынешних киевских властей", – подчеркнул министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
