Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250916/zelenskomu-pridetsya-zaklyuchit-sdelku-po-ukraine--tramp-1149492325.html
Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T17:20
2025-09-16T17:21
дональд трамп
сша
владимир зеленский
переговоры
политика
внешняя политика
в мире
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_8de3330356aafedb007e2b6f9e7fc8c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Накануне Зеленский опубликовал пост, в котором дал понять, что ощутимого ответа России, адекватного нынешнему положению дел, Запад так и не дал, поскольку санкции и тарифы против нее откладываются. А также намекнул, что активных действий он ждет от президента США Дональда Трампа, которые на неделе прибудет в Европу, где у Украины "продолжается очень активная работа с лидерами европейских стран".По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, своими оскорбительными намеками в адрес президента США Зеленский пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от СШАТрамп заявил о "скорой встрече" Путина и ЗеленскогоРоссия и Украина взяли паузу в переговорах
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_ec5d6e35bdb5389e479241ead246018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, в мире, украина, россия, новости

Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп

17:20 16.09.2025 (обновлено: 17:21 16.09.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленскому придется заключить сделку", - сказал Трамп в Белом доме перед вылетом в Великобританию.

При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах.

"Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними (делегациями России и Украины - ред.), потому что они не могут сидеть в одной", — пояснил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
Накануне Зеленский опубликовал пост, в котором дал понять, что ощутимого ответа России, адекватного нынешнему положению дел, Запад так и не дал, поскольку санкции и тарифы против нее откладываются. А также намекнул, что активных действий он ждет от президента США Дональда Трампа, которые на неделе прибудет в Европу, где у Украины "продолжается очень активная работа с лидерами европейских стран".
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, своими оскорбительными намеками в адрес президента США Зеленский пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
Россия и Украина взяли паузу в переговорах
 
Дональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийПереговорыПолитикаВнешняя политикаВ миреУкраинаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
16:39В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
16:28Аи-92 на бирже снова побил рекорд: цена превысила 73 тысячи за тонну
16:19Роберт Редфорд - биография
16:12ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
16:04Черные тучи и молнии: грозовой фронт пришел в Крым
15:51В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
15:41В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
15:30Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:27В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
15:13Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
14:52Зачем Зеленский публично оскорбляет Трампа – мнение
14:32Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися
14:12Крымский мост: обстановка и очередь на километры
13:59В Крыму накрыли цех по производству сомнительного "элитного" алкоголя
13:43Пять человек на вездеходе утонули в озере в Забайкалье
13:24Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
13:17Военные РФ и Беларуси отработали применение ядерного оружия и "Орешника"
13:03Новости СВО: киевский режим за сутки потерял больше 1400 боевиков
12:48Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
Лента новостейМолния