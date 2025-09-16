Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп
17:20 16.09.2025 (обновлено: 17:21 16.09.2025)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Зеленскому придется заключить сделку", - сказал Трамп в Белом доме перед вылетом в Великобританию.
При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах.
"Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними (делегациями России и Украины - ред.), потому что они не могут сидеть в одной", — пояснил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение".
Накануне Зеленский опубликовал пост, в котором дал понять, что ощутимого ответа России, адекватного нынешнему положению дел, Запад так и не дал, поскольку санкции и тарифы против нее откладываются. А также намекнул, что активных действий он ждет от президента США Дональда Трампа, которые на неделе прибудет в Европу, где у Украины "продолжается очень активная работа с лидерами европейских стран".
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, своими оскорбительными намеками в адрес президента США Зеленский пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.
