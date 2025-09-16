https://crimea.ria.ru/20250916/zelenskomu-pridetsya-zaklyuchit-sdelku-po-ukraine--tramp-1149492325.html

Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп

Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп - РИА Новости Крым, 16.09.2025

Зеленскому придется заключить сделку по Украине – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T17:20

2025-09-16T17:20

2025-09-16T17:21

дональд трамп

сша

владимир зеленский

переговоры

политика

внешняя политика

в мире

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_8de3330356aafedb007e2b6f9e7fc8c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в итоге придется заключить соглашение с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.При этом американский лидер не исключил, что ему придется принять личное участие в мирных переговорах. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". Накануне Зеленский опубликовал пост, в котором дал понять, что ощутимого ответа России, адекватного нынешнему положению дел, Запад так и не дал, поскольку санкции и тарифы против нее откладываются. А также намекнул, что активных действий он ждет от президента США Дональда Трампа, которые на неделе прибудет в Европу, где у Украины "продолжается очень активная работа с лидерами европейских стран".По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, своими оскорбительными намеками в адрес президента США Зеленский пытается спровоцировать его на неадекватные поступки, чтобы сорвать процесс урегулирования конфликта на Украине, но в ответ добьется только ненависти к себе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от СШАТрамп заявил о "скорой встрече" Путина и ЗеленскогоРоссия и Украина взяли паузу в переговорах

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, в мире, украина, россия, новости