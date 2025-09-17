https://crimea.ria.ru/20250917/kerchanin-opravdyval-ataki-drona-vsu-na-kreml-ugolovnoe-delo-uzhe-v-sude-1149515662.html

Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде

Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T17:36

2025-09-17T17:36

2025-09-17T18:08

керчь

происшествия

суд

крым

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

терроризм

всу (вооруженные силы украины)

владимир путин (политик)

атака беспилотников на кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовиками был установлен гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, используя псевдоним, на странице одного из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле.В результате следственных действий, проведенных по месту проживания подозреваемого, изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Мужчина был установлен и задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в республиканской прокуратуре."Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", – сказано в сообщении надзорного ведомства.В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Ранее сообщалось, что жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, происшествия, суд, крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), атака беспилотников на кремль, видео