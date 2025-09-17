https://crimea.ria.ru/20250917/kerchanin-opravdyval-ataki-drona-vsu-na-kreml-ugolovnoe-delo-uzhe-v-sude-1149515662.html
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об... РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовиками был установлен гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, используя псевдоним, на странице одного из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле.В результате следственных действий, проведенных по месту проживания подозреваемого, изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.Мужчина был установлен и задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в республиканской прокуратуре."Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", – сказано в сообщении надзорного ведомства.В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Ранее сообщалось, что жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах.
Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
Дело в отношении жителя Керчи об оправдании атаки дрона ВСУ на Кремль передано в суд
17:36 17.09.2025 (обновлено: 18:08 17.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Дело об оправдании терроризма в отношении керчанина, который поддержал атаки дрона ВСУ на резиденцию президента РФ, передано в Южный окружной военный суд. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Силовиками был установлен
гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, используя псевдоним, на странице одного из сообществ в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента Российской Федерации в Кремле.
"Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма", – сказано в сообщении.
В результате следственных действий, проведенных по месту проживания подозреваемого, изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность.
Мужчина был установлен и задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в республиканской прокуратуре.
"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
В отношении гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Ранее сообщалось, что жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту
, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах.
