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Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
Житель Керчи в сети оправдывал атаку киевского режима беспилотником по резиденции президента России в Кремле, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T09:39
2025-07-02T10:02
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
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новости крыма
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи в сети оправдывал атаку киевского режима беспилотником по резиденции президента России в Кремле, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что гражданин России 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента РФ в Кремле.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее сообщалось, что жительница Крыма в 2022 и 2023 годах размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеОправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянкаМосквич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте
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РИА Новости Крым
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, керчь, новости крыма, интернет, атаки всу, закон и право, видео
Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль

Крымчанину грозит срок за публичное оправдание атаки украинского БПЛА на Кремль - ФСБ

09:39 02.07.2025 (обновлено: 10:02 02.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи в сети оправдывал атаку киевского режима беспилотником по резиденции президента России в Кремле, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Силовики установили, что гражданин России 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента РФ в Кремле.
"Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованном сообщении признаков оправдания терроризма. В результате следственных действий по месту проживания подозреваемого изъят персональный компьютер, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность", – сказано в сообщении.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что жительница Крыма в 2022 и 2023 годах размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
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