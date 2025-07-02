https://crimea.ria.ru/20250702/krymchaninu-grozit-7-let-za-kommentariy-v-telegram-1147638282.html

Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль

Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль

Житель Керчи в сети оправдывал атаку киевского режима беспилотником по резиденции президента России в Кремле, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T09:39

2025-07-02T09:39

2025-07-02T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Житель Керчи в сети оправдывал атаку киевского режима беспилотником по резиденции президента России в Кремле, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что гражданин России 1975 года рождения, зарегистрированный в городе Керчь, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотными летательными аппаратами на резиденцию президента РФ в Кремле.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее сообщалось, что жительница Крыма в 2022 и 2023 годах размещала в интернете материалы с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеОправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянкаМосквич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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