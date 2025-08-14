https://crimea.ria.ru/20250814/zhitel-sevastopolya-prizyval-k-terrorizmu-i-ekstremizmu---delo-v-sude-1148725610.html

Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T17:29

2025-08-14T17:29

2025-08-14T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в Южный окружной военный суд.В ходе следствия установлено, что мужчина в течение года, с августа 2023-го по август 2024-го публиковал в соцсетях посты с признаками пропаганды террористической идеологии, а также призывы к вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, уточнили в ведомстве.Уточнятся, что деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ, по решению Ленинского районного суда Севастополя мужчина был заключен под стражу, добавили в пресс-службе.Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в Южный окружной военный суд, добавили в пресс-службе.Ранее симферополец в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Также в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*Запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмСеватополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилиюФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных

