Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/zhitel-sevastopolya-prizyval-k-terrorizmu-i-ekstremizmu---delo-v-sude-1148725610.html
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:29
2025-08-14T17:33
прокуратура города севастополя
новости севастополя
севастополь
происшествия
крым
новости крыма
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в Южный окружной военный суд.В ходе следствия установлено, что мужчина в течение года, с августа 2023-го по август 2024-го публиковал в соцсетях посты с признаками пропаганды террористической идеологии, а также призывы к вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, уточнили в ведомстве.Уточнятся, что деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ, по решению Ленинского районного суда Севастополя мужчина был заключен под стражу, добавили в пресс-службе.Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в Южный окружной военный суд, добавили в пресс-службе.Ранее симферополец в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Также в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.*Запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмСеватополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилиюФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, новости севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости крыма, суд
Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

62-летний севастополец в сети призывал к экстремизму - дело рассмотрит военный суд

17:29 14.08.2025 (обновлено: 17:33 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в Южный окружной военный суд.
В ходе следствия установлено, что мужчина в течение года, с августа 2023-го по август 2024-го публиковал в соцсетях посты с признаками пропаганды террористической идеологии, а также призывы к вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, уточнили в ведомстве.
"Заместитель прокурора города Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя 1963 года рождения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ, по решению Ленинского районного суда Севастополя мужчина был заключен под стражу, добавили в пресс-службе.
Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в Южный окружной военный суд, добавили в пресс-службе.
Ранее симферополец в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Также в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм
Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию
ФСБ задержала 9 россиян за призывы к убийствам российских военных
 
Прокуратура города СевастополяНовости СевастополяСевастопольПроисшествияКрымНовости КрымаСуд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Руслан Бальбек и Андрей Цурканенко объявлены в розыск - МВД
17:56В Крыму запустят волюметрическую станцию по прогнозу опасности аллергикам
17:48В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
17:40Рыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 150 млн рублей
17:29Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде
17:03В ходе обмена военнопленными в Крым возвращаются 59 бойцов
16:51Больше 20 улиц Симферополя остались без света
16:43Крупнейший пешеходный маршрут: как благоустраивают Большую Крымскую тропу
16:23В Крыму смогут проводить больше сотни операций на работающем сердце в год
15:4239 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
15:16Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
15:05Крымский мост сейчас: время ожидания со стороны Керчи больше трех часов
14:57Блогера Варламова* заочно осудили на 8 лет за фейки об армии России
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
Лента новостейМолния