Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в Южный окружной военный суд.В ходе следствия установлено, что мужчина в течение года, с августа 2023-го по август 2024-го публиковал в соцсетях посты с признаками пропаганды террористической идеологии, а также призывы к вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, уточнили в ведомстве.Уточнятся, что деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ, по решению Ленинского районного суда Севастополя мужчина был заключен под стражу, добавили в пресс-службе.Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в Южный окружной военный суд, добавили в пресс-службе.Ранее симферополец в мессенджере Telegram публично призывал к экстремистской деятельности в отношении русских. Также в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост.*Запрещенная в РФ террористическая организация
17:29 14.08.2025 (обновлено: 17:33 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 62-летний севастополец в сети призывал к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело направлено в Южный окружной военный суд.
В ходе следствия установлено, что мужчина в течение года, с августа 2023-го по август 2024-го публиковал в соцсетях посты с признаками пропаганды террористической идеологии, а также призывы к вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации "Легион Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*, уточнили в ведомстве.
"Заместитель прокурора города Севастополя Евгений Кадамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя 1963 года рождения. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ, по решению Ленинского районного суда Севастополя мужчина был заключен под стражу, добавили в пресс-службе.
Уголовное дело в отношении фигуранта направлено в Южный окружной военный суд, добавили в пресс-службе.
Ранее симферополец в мессенджере Telegram публично призывал
к экстремистской деятельности в отношении русских. Также в Крыму 62-летняя женщина ответит за призыв к насилию
в соцсетях. Кроме того, житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост
.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
