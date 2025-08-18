Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки" - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
70-летний житель Севастополя пойдет под суд за публичные интернет-призывы к экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, в... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T16:00
2025-08-18T16:02
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
суд
приговор
происшествия
экстремизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за публичные интернет-призывы к экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, в отношении пенсионера возбуждено сразу три уголовных дела.Уточняется, что за такие призывы фигурант получил сразу три уголовных дела, которые были открыты по материалам прокуратуры, ФСБ и МВД. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Гагаринский районный суд Севастополя.Ранее 62-летний севастополец в сети призывал к экстремизму и вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации. Дело рассмотрит военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севатополец получил 2,5 года за комментарии с призывом к насилию62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернетеЖительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"

В Севастополе пенсионер пойдет под суд за призывы к экстремизму в сети – прокуратура

16:00 18.08.2025 (обновлено: 16:02 18.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. 70-летний житель Севастополя пойдет под суд за публичные интернет-призывы к экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, в отношении пенсионера возбуждено сразу три уголовных дела.
"По версии следствия, мужчина на персональной странице в социальной сети "Одноклассники" опубликовал сообщения, содержащие публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении групп людей, объединенных по признакам национальности, территории проживания и профессии", – сказано в сообщении.
Уточняется, что за такие призывы фигурант получил сразу три уголовных дела, которые были открыты по материалам прокуратуры, ФСБ и МВД. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Гагаринский районный суд Севастополя.
Ранее 62-летний севастополец в сети призывал к экстремизму и вступлению в запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации. Дело рассмотрит военный суд.
