В Керчи поймали подозреваемого в серийных кражах мобильных телефонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали подозреваемого в серии краж в общественных местах. Злоумышленник похитил несколько мобильных телефонов и украл деньги из коробки за барной стойкой. Общий ущерб составил больше 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, задержан ранее судимый 47-летний мужчина, подозреваемый в серии краж в общественных местах. Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал, что, находясь на лечении в Керченской городской больнице, похитил телефон у соседа по палате. Затем отправился в торговый центр, где украл еще один телефон, оставленный на прилавке.Позже, на рынке, он снова воспользовался моментом и похитил мобильный. Завершил серию краж злоумышленник визитом в кафе, где украл деньги из коробки за барной стойкой, добавили в МВД.Возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.Ранее сообщалось, что 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений – кавалер снял их со спящей женщины. Общая стоимость украшений – около 150 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в ЕвпаторииВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиковВ Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
В Керчи задержан подозреваемый в серии краж на общую сумму больше 40 тысяч рублей
11:43 16.09.2025 (обновлено: 11:55 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали подозреваемого в серии краж в общественных местах. Злоумышленник похитил несколько мобильных телефонов и украл деньги из коробки за барной стойкой. Общий ущерб составил больше 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, задержан ранее судимый 47-летний мужчина, подозреваемый в серии краж в общественных местах. Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал, что, находясь на лечении в Керченской городской больнице, похитил телефон у соседа по палате. Затем отправился в торговый центр, где украл еще один телефон, оставленный на прилавке.
Позже, на рынке, он снова воспользовался моментом и похитил мобильный. Завершил серию краж злоумышленник визитом в кафе, где украл деньги из коробки за барной стойкой, добавили в МВД.
"Общий ущерб составил 40 500 рублей. Похищенные телефоны подозреваемый продал, а вырученные средства потратил на спиртное", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что 28-летняя москвичка, познакомившись на пляже в Симеизе с местным жителем, лишилась золотых украшений
– кавалер снял их со спящей женщины. Общая стоимость украшений – около 150 тысяч рублей.
