Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
2025-08-11T10:55
Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Только за два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области - 55-летняя женщина и ее 41-летний подельник - успели совершить на территории города четыре кражи.
"Злоумышленники похищали оставленные на пляжах без присмотра сумки и рюкзаки с личными вещами. Преступными действиями подозреваемых отдыхающим причинен материальный ущерб на общую сумму более 260 тысяч рублей", - рассказали в полиции.
По месту временного жительства подозреваемых было обнаружили и изъяли похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.
Сейчас оба находятся под стражей. Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории курортных городов Крыма.
