Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Евпатории задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Только за два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области - 55-летняя женщина и ее 41-летний подельник - успели совершить на территории города четыре кражи. По месту временного жительства подозреваемых было обнаружили и изъяли похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Сейчас оба находятся под стражей. Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории курортных городов Крыма.

