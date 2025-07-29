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В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
В Севастополе 58-летний местный житель несколько месяцев прикармливал вьетнамских свиней соседки, чтобы их выкрасть. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T09:44
2025-07-29T09:44
севастополь
полиция севастополя
новости севастополя
кража
животные
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 58-летний местный житель несколько месяцев прикармливал вьетнамских свиней соседки, чтобы их выкрасть. Об этом сообщает полиция города.Как рассказали в ведомстве, замысел мужчины был простой – "втереться в доверие к поросятам, чтобы после их украсть "без лишних визгов". Что ему и удалось – 46-летняя хозяйка животных заметила пропажу двух особей, когда те не вернулись на кормежку.Однако после возвращения на участок с родственниками женщина обнаружила одну уже забитую свинью и вторую, выбежавшую из сарая при виде хозяйки.Подозреваемого задержали, на него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии мужчина украл с рыночного прилавка 14 килограммов свининыКрымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДДЖитель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей
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севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, кража, животные, крым
В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи

В Севастополе мужчина несколько месяцев приручал соседских свиней для кражи

09:44 29.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвиньи вьетнамской породы
Свиньи вьетнамской породы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 58-летний местный житель несколько месяцев прикармливал вьетнамских свиней соседки, чтобы их выкрасть. Об этом сообщает полиция города.
Как рассказали в ведомстве, замысел мужчины был простой – "втереться в доверие к поросятам, чтобы после их украсть "без лишних визгов". Что ему и удалось – 46-летняя хозяйка животных заметила пропажу двух особей, когда те не вернулись на кормежку.
"Во время поисков женщина и ее дочь услышали знакомый поросячий визг, доносившиеся с соседнего участка. Однако хозяин территории – тот самый 58-летний мужчина – с удивительным спокойствием уверял, что никаких свиней у него нет и быть не может", – рассказали в МВД.
Однако после возвращения на участок с родственниками женщина обнаружила одну уже забитую свинью и вторую, выбежавшую из сарая при виде хозяйки.
Подозреваемого задержали, на него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам.
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