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В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи

В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи

В Севастополе 58-летний местный житель несколько месяцев прикармливал вьетнамских свиней соседки, чтобы их выкрасть. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T09:44

2025-07-29T09:44

2025-07-29T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 58-летний местный житель несколько месяцев прикармливал вьетнамских свиней соседки, чтобы их выкрасть. Об этом сообщает полиция города.Как рассказали в ведомстве, замысел мужчины был простой – "втереться в доверие к поросятам, чтобы после их украсть "без лишних визгов". Что ему и удалось – 46-летняя хозяйка животных заметила пропажу двух особей, когда те не вернулись на кормежку.Однако после возвращения на участок с родственниками женщина обнаружила одну уже забитую свинью и вторую, выбежавшую из сарая при виде хозяйки.Подозреваемого задержали, на него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Феодосии мужчина украл с прилавка мясного лабаза на рынке 14 килограммов свинины и был задержан по горячим следам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии мужчина украл с рыночного прилавка 14 килограммов свининыКрымчане стали реже воровать и чаще нарушать ПДДЖитель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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