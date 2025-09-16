Стали известны имена международных ведущих "Интервидения"
Стэфи Патель и Мэнг Лэй станут международными ведущими конкурса "Интервидение"
© Интервидение 2025/TelegramВедущие конкурса "Интервидение" актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй
© Интервидение 2025/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" объявили имена зарубежных ведущих: ими станут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.
"Международные ведущие "Интервидения-25" — кто они? Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру", – говорится в публикации на официальном Telegram-канале мероприятия.
От России конкурс проведут певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина.
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве и Московской области. Указ о его проведении ранее подписал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию в составе жюри возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а в числе участников от страны выступит певец Shaman.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: