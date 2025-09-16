https://crimea.ria.ru/20250916/stali-izvestny-imena-mezhdunarodnykh-veduschikh-intervideniya-1149498531.html

Стали известны имена международных ведущих "Интервидения"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" объявили имена зарубежных ведущих: ими станут индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.От России конкурс проведут певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица, заслуженная артистка страны Аида Гарифуллина.Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве и Московской области. Указ о его проведении ранее подписал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию в составе жюри возглавит народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а в числе участников от страны выступит певец Shaman.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это символично: Лавров обозначил порядок выступлений на "Интервидении"Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении""Интервидение" поможет укрепить международные гуманитарные связи – Путин

