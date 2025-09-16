Рейтинг@Mail.ru
Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении" - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"
От каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал в ходе... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T12:48
2025-09-16T13:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. От каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Кроме того, один из членов жюри будет избран спикером, который огласит результаты в конце, уточнил Эрнст.По информации гендиректора Первого канала, финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" продлится около трех с половиной часов. Площадкой избрана самая технологичная площадка столицы – Live Арена. Трансляция будет вестись с использованием технологий дополненной реальности.Также он отметил, что участники конкурса – артисты высокого уровня, они замечательные, многие из них большие звезды в своих странах. &lt;...&gt; Некоторые исполнители приехали с песнями, которые в своих странах занимали верхние строчки чартов. И это действительно очень хорошие голоса и очень хорошие песни, отметил Эрнст."Я гарантирую, что для этого, чтобы зрители получили удовольствие от просмотра шоу, все будет сделано. И, кроме того, что вы услышите замечательные голоса большей части мира, еще наши ведущие будут в паузах между номерами знакомить с участниками, задавать им вопросы", – сказал он.Вести шоу будут как российские ведущие, так и их иностранные коллеги."Российскими ведущими будут мужчина и женщина. Женщина будет Аида Гарифуллина – оперная дива, и ее муж, которого вы тоже хорошо знаете. А общаться с участниками в паузах между номерами будут корреспонденты Первого канала. Тоже, кстати, муж и жена", – сказал Эрнст, сохраняя некоторую интригу.Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать – представители из Индии.Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"Конкурс "Интервидение" в России – эксперт назвал условия его успешностиShaman в честь Дня России выпустил новую песню
Эрнст рассказал о системе голосования на "Интервидении"

Эрнст рассказал о системе голосования и дополненной реальности на "Интервидении"

12:48 16.09.2025 (обновлено: 13:29 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. От каждой страны-участницы Международного конкурса "Интервидение" будет 23 члена жюри. Об этом, раскрывая принцип системы голосования, рассказал в ходе пресс-конференции по тематике подготовки и проведения конкурса гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Система голосования построена таким образом, что от каждой страны-участницы будет 23 члена жюри, и каждый, исходя из общего числа участников, выставит свои очки – от единицы до 23, распределяя места", – сказал он.

Кроме того, один из членов жюри будет избран спикером, который огласит результаты в конце, уточнил Эрнст.
По информации гендиректора Первого канала, финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" продлится около трех с половиной часов. Площадкой избрана самая технологичная площадка столицы – Live Арена. Трансляция будет вестись с использованием технологий дополненной реальности.
"Там (на Live Арена – ред.) сейчас работает съемочная группа порядка 150 человек. Церемония будет сниматься 36 камерами. Будет использована дополненная реальность. Многие вещи, которые вы увидите в субботу, мы сознательно не передаем заранее, чтобы эмоциональное восприятие было свежим", – сказал Эрнст.
Также он отметил, что участники конкурса – артисты высокого уровня, они замечательные, многие из них большие звезды в своих странах. <...> Некоторые исполнители приехали с песнями, которые в своих странах занимали верхние строчки чартов. И это действительно очень хорошие голоса и очень хорошие песни, отметил Эрнст.
"Я гарантирую, что для этого, чтобы зрители получили удовольствие от просмотра шоу, все будет сделано. И, кроме того, что вы услышите замечательные голоса большей части мира, еще наши ведущие будут в паузах между номерами знакомить с участниками, задавать им вопросы", – сказал он.
Вести шоу будут как российские ведущие, так и их иностранные коллеги.
"Российскими ведущими будут мужчина и женщина. Женщина будет Аида Гарифуллина – оперная дива, и ее муж, которого вы тоже хорошо знаете. А общаться с участниками в паузах между номерами будут корреспонденты Первого канала. Тоже, кстати, муж и жена", – сказал Эрнст, сохраняя некоторую интригу.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал очень символичным тот факт, что открывать Международный конкурс "Интервидение" будет Куба, а закрывать – представители из Индии.
Ранее, выступая на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России признательны единомышленникам, поддержавшим международный музыкальный конкурс "Интервидение".
Также российский лидер отметил, что Международный музыкальный конкурс "Интервидение" будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов.
Международный конкурс "Интервидение" состоится уже в эту субботу, 20 сентября. Участвовать в конкурсе будут 23 исполнителя. Россию на конкурсе будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).
