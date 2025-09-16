Рейтинг@Mail.ru
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T15:13
2025-09-16T15:15
новости
государственная дума рф
закон и право
ветераны сво
участники сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" был принят депутатами в первом чтении во вторник. Такую информацию опубликовали на официальном портале Госдумы РФ.

"В соответствии с законопроектом приемные дети участников специальной военной операции получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты", – сказано в сообщении.

Сейчас льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будет справедливо распространить льготы также и на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец.

"Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой. Поддержка бойцов, их родных и близких – одна из ключевых задач. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию", – подчеркнул Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы

Для пасынков и падчериц участников СВО предусмотрят льготы при поступлении в вузы

15:13 16.09.2025 (обновлено: 15:15 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" был принят депутатами в первом чтении во вторник. Такую информацию опубликовали на официальном портале Госдумы РФ.
"В соответствии с законопроектом приемные дети участников специальной военной операции получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты", – сказано в сообщении.
Сейчас льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будет справедливо распространить льготы также и на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец.
"Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой. Поддержка бойцов, их родных и близких – одна из ключевых задач. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию", – подчеркнул Володин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.
