Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы

Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы

2025-09-16T15:13

2025-09-16T15:13

2025-09-16T15:15

новости

государственная дума рф

закон и право

ветераны сво

участники сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" был принят депутатами в первом чтении во вторник. Такую информацию опубликовали на официальном портале Госдумы РФ.Сейчас льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будет справедливо распространить льготы также и на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец."Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой. Поддержка бойцов, их родных и близких – одна из ключевых задач. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию", – подчеркнул Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для воинов СВО передадут 97 земельных участков в СевастополеСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО

