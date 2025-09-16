https://crimea.ria.ru/20250916/priemnym-detyam-uchastnikov-svo-predostavyat-lgoty-pri-postuplenii-v-vuzy-1149488770.html
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T15:13
2025-09-16T15:13
2025-09-16T15:15
новости
государственная дума рф
закон и право
ветераны сво
участники сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/61/1115716128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_411075e7ed76d2acb8b7b65137ed956b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" был принят депутатами в первом чтении во вторник. Такую информацию опубликовали на официальном портале Госдумы РФ.Сейчас льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будет справедливо распространить льготы также и на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец."Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой. Поддержка бойцов, их родных и близких – одна из ключевых задач. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию", – подчеркнул Володин.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для воинов СВО передадут 97 земельных участков в СевастополеСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВ России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/61/1115716128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeba60d222722b54bf701fab87ec5bd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, государственная дума рф, закон и право, ветераны сво, участники сво
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
Для пасынков и падчериц участников СВО предусмотрят льготы при поступлении в вузы
15:13 16.09.2025 (обновлено: 15:15 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России пасынки и падчерицы участников специальной военной операции получат особые права при приеме на обучение в вузы. Законопроект № 895192-8 о внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" был принят депутатами в первом чтении во вторник. Такую информацию опубликовали на официальном портале Госдумы РФ.
"В соответствии с законопроектом приемные дети участников специальной военной операции получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты", – сказано в сообщении.
Сейчас льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что будет справедливо распространить льготы также и на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец.
"Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой. Поддержка бойцов, их родных и близких – одна из ключевых задач. Уже принято 139 законов. Продолжим работу в эту сессию", – подчеркнул Володин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении
в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: