15.09.2025
Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе
Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе
В Севастополе для бойцов спецоперации и членов их семей передадут 97 земельных участков по 400 квадратных метров каждый. Участки выделили под индивидуальное... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T18:10
2025-09-15T18:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе для бойцов спецоперации и членов их семей передадут 97 земельных участков по 400 квадратных метров каждый. Участки выделили под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает правительство города-героя.Документация по планировке территорий в районе сел Осипенко и Пироговка утверждена. Под строительство индивидуальных домов выделено 7,7 гектара ранее неосвоенных земель: 3,5 гектара в районе села Осипенко и 4,2 гектара в районе села Пироговка, уточнили специалисты.Проекты планировки разработаны с учетом современных требований к комфортной и безопасной застройке. В рамках документации предусмотрено создание улично-дорожной сети, а также резервирование инженерных коридоров – для прокладки инженерных сетей.Это исключит хаотичную застройку и обеспечит будущим жителям доступ к базовым благам цивилизации с первого дня заселения. Проекты прошли общественные обсуждения, в ходе которых от горожан не поступило замечаний и возражений, подчеркнули в правительстве города."Документация вступит в силу уже через 10 дней, после чего начнется формирование земельных участков. В течение 2-3 недель после завершения всех технических процедур начнется их выдача", – уточнила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.Ранее сообщалось, что в Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе

В Севастополе для бойцов СВО выделили 97 земельных участков для строительства жилья

18:10 15.09.2025 (обновлено: 18:19 15.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе для бойцов спецоперации и членов их семей передадут 97 земельных участков по 400 квадратных метров каждый. Участки выделили под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает правительство города-героя.
Документация по планировке территорий в районе сел Осипенко и Пироговка утверждена. Под строительство индивидуальных домов выделено 7,7 гектара ранее неосвоенных земель: 3,5 гектара в районе села Осипенко и 4,2 гектара в районе села Пироговка, уточнили специалисты.
"На этих территориях будет сформировано 97 земельных участков площадью по 400 квадратных метра каждый. Из них 29 – в Осипенко и 68 – в Пироговке. Все участки предназначены для индивидуального жилищного строительства", – сказано в сообщении.
Проекты планировки разработаны с учетом современных требований к комфортной и безопасной застройке. В рамках документации предусмотрено создание улично-дорожной сети, а также резервирование инженерных коридоров – для прокладки инженерных сетей.
Это исключит хаотичную застройку и обеспечит будущим жителям доступ к базовым благам цивилизации с первого дня заселения. Проекты прошли общественные обсуждения, в ходе которых от горожан не поступило замечаний и возражений, подчеркнули в правительстве города.

"Документация вступит в силу уже через 10 дней, после чего начнется формирование земельных участков. В течение 2-3 недель после завершения всех технических процедур начнется их выдача", – уточнила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.
Ранее сообщалось, что в Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей.
СевастопольНовости СевастополяЗемляВетераны СВОПравительство Севастополя
 
