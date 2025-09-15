https://crimea.ria.ru/20250915/dlya-voinov-svo-predadut-97-zemelnykh-uchastkov-v-sevastopole-1149467735.html

Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе

В Севастополе для бойцов спецоперации и членов их семей передадут 97 земельных участков по 400 квадратных метров каждый. Участки выделили под индивидуальное...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе для бойцов спецоперации и членов их семей передадут 97 земельных участков по 400 квадратных метров каждый. Участки выделили под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщает правительство города-героя.Документация по планировке территорий в районе сел Осипенко и Пироговка утверждена. Под строительство индивидуальных домов выделено 7,7 гектара ранее неосвоенных земель: 3,5 гектара в районе села Осипенко и 4,2 гектара в районе села Пироговка, уточнили специалисты.Проекты планировки разработаны с учетом современных требований к комфортной и безопасной застройке. В рамках документации предусмотрено создание улично-дорожной сети, а также резервирование инженерных коридоров – для прокладки инженерных сетей.Это исключит хаотичную застройку и обеспечит будущим жителям доступ к базовым благам цивилизации с первого дня заселения. Проекты прошли общественные обсуждения, в ходе которых от горожан не поступило замечаний и возражений, подчеркнули в правительстве города."Документация вступит в силу уже через 10 дней, после чего начнется формирование земельных участков. В течение 2-3 недель после завершения всех технических процедур начнется их выдача", – уточнила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.Ранее сообщалось, что в Качинском муниципальном округе Севастополя выделены 400 земельных участков для участников специальной военной операции и многодетных семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму СНТ призвали поторопиться с оформлением в собственность земли Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка землиВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап

