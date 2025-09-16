https://crimea.ria.ru/20250916/my-svodim-osadok-na-probku-kto-takie-remyuery-i-chto-oni-delayut-v-krymu-1149205842.html

"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в Крыму

"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в Крыму - РИА Новости Крым, 16.09.2025

"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в Крыму

Рабочий день Ирины Красногоровой начинается в восемь утра. Облачившись в темно-синюю униформу из плотной ткани, теплые ботинки и защитную маску, она входит в... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T19:00

2025-09-16T19:00

2025-09-16T19:00

проект о людях редких профессий "штучная работа"

крым

шампанское

новый свет

работа

виноделие в крыму

виноделие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/04/1149205563_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a255890010218cfd57c51b48c300bd4a.jpg

Рабочий день Ирины Красногоровой начинается в восемь утра. Облачившись в темно-синюю униформу из плотной ткани, теплые ботинки и защитную маску, она входит в приятный полумрак подземного тоннеля.Она – мастер-ремюер пятого разряда, ее рабочая смена проходит в тоннеле для ремюажа (от фр. remuage – перемещение, составная часть классического метода производства игристых вин - ред.). Его длина 150 метров. Здесь хранится почти 50 тысяч бутылок, которые ежедневно проходят через ее руки.Сегодня люди-ремюеры — это огромная редкость, так как процесс ремюажа на большинстве предприятий автоматизирован. Однако некоторые заводы шампанских вин до сих пор пользуются услугами ремюеров, что делает эту профессию особенно уважаемой. В Крыму такой завод находится в Новом Свете, он был основал еще в 1878 году Львом Сергеевичем Голицыным. И здесь не изменяют традициям, которые были заложены князем.РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".С осадком важно уметь работать- Ирина, расскажите, в чем заключается ваша работа?- Мы, ремюеры, сводим осадок на пробку. Технологический процесс называется французским словом "ремюаж", отсюда и название профессии. К нам в тоннель бутылки загружают взмученными. Десять дней они спокойно стоят в ячейке под прямым углом, чтобы осадок собрался и вино посветлело. Только после этого начинаем "его работать" – проворачивать, сгоняя осадок к горлышку.Даже во время интервью Ирина не отрывается от работы. Ловкости ее рук позавидует любой трюкач: в две секунды она проворачивает две бутылки. Смеется: с годами скорость только нарастает. На боль в руках и суставах она не жалуется, говорит, что за столько лет привыкла.Отправленные на ремюаж бутылки помещают вниз горлышком в специальные отверстия дубовых пюпитров. Сначала они стоят под углом в 90 градусов. Через время "отдохнувшие" в таком положении бутылки начинают проворачивать примерно на четверть оборота, постепенно меняя угол наклона до 45 градусов, и делают это ежедневно. Сориентироваться в углах наклона и количестве оборотов помогают белые засечки на дне бутылки, которые ремюер называются "марочками". Уже через полтора-два месяца вино будет совершенно прозрачным.- Что самое сложное в этой профессии?- Не знаю. Ничего, наверное. Люблю свою профессию. Мне нравится следить за вином, за тем, как оно себя ведет. Так, по весне оно немножко капризничает, живое. Тогда его лучше не трогать, дать время успокоиться, не тормошить день-другой. В обязанности ремюера также входит оценка цвета и консистенции вина.Когда-то Красногорова была виноградарем, некоторое время работала в пансионате горничной. Но всегда мечтала трудиться на крупном предприятии с большим коллективом. Так и случилось в 2006 году, когда она устроилась на завод шампанских вин. Здесь год значилась оператором на линии, потом ее перевели в ремюеры.Премудростям штучного мастерства она обучалась у старших опытных коллег в течение трех месяцев. Этой профессии не учат ни в техникуме, ни в институте, говорит она, передают опыт из рук в руки.Тонкости процесса создания пузырьковСамое важное для создания стиля вина – правильное брожение или, как говорят специалисты, ферментация. Для шампанского ее проводят дважды. В первый раз дрожжи перерабатывают виноградные сахара в алкоголь. Во время второго брожения в игристых винах образуется углекислый газ – те самые "волшебные пузырьки", за которыми приятно наблюдать в бокале.Когда тиража нет, эта клетка находится в угнетенном состоянии, а когда начинается тираж, виноделы пробуждают ее и работают с ней, добавляет она.После того, как виноматериалы доставляют на завод, их фильтруют и осветляют. Затем купажируют, добавляют тиражный ликер (смесь вина, тростникового сахара и дрожжей), чтобы вызвать вторичное брожение, разливают по бутылкам, закрывают временной пробкой и отправляют в подвалы на выдержку при постоянной температуре не выше 14 градусов по Цельсию.Бутылки с тиражной смесью горизонтально укладывают в штабеля, так называемые "буты". В первые 30-40 дней в бутылке идет процесс вторичного брожения. Дрожжи активно расщепляют сахар на спирт и диоксид углерода (углекислый газ). Именно этот процесс и называется шампанизацией.Извлекают осадок из бутылки благодаря технологическому процессу под названием дегоржирование. Дегоржаж (франц. dégorgeage, от gorge — "горло") — операция, применяемая в производстве бутылочного шампанского для выброса дрожжевого осадка, того самого, который ремюер так старательно "сводит на пробку".Она объясняет, что для уменьшения потерь углекислого газа и вина, осадок в горлышке замораживают, окуная в рассольную ванну, где вода охлаждена до температуры 19 градусов. Дегоржер быстро откупоривает бутылку, обращенную горлышком вниз, при этом осадок с пробкой выбрасывается давлением углекислого газа. Потом уже вино дозируется ликером и закупоривается.Раньше дегоржаж, как и ремюаж, был ручным трудом. Но теперь роль мастера-дегоржера выполняет специальная машина. Так что одной редкой профессией в Крыму стало меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологииВсем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз

крым

новый свет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, шампанское, новый свет, работа, виноделие в крыму, виноделие