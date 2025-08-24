https://crimea.ria.ru/20250824/vsem-shampanskogo-lev-golitsyn-i-ego-krymskiy-paradiz-1148837829.html

Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз

Все началось с женщины. Не будь женщины, не было бы, наверное, в Крыму того виноделия, которое мы видим сейчас, не было бы в Крыму и одного из отцов-основателей

Все началось с женщины. Не будь женщины, не было бы, наверное, в Крыму того виноделия, которое мы видим сейчас, не было бы в Крыму и одного из отцов-основателей этого самого виноделия Льва Голицына. К юбилею легендарного винодела, с глубоким уважением, статья РИА Новости Крым.Статный молодой человек из княжеского рода, с прекрасным домашним воспитанием, знаток трех языков, выпускник Парижского университета и юридического факультета Московского университета Лев Сергеевич Голицын влюбился. Предметом его пылких чувств стала замужняя дама, супруга муромского предводителя дворянства Надежда Засецкая, в девичестве Херхеулидзе.Скандал был ужасен: мало того, что об интрижке стало известно аж в Санкт-Петербурге, вдобавок муж и любовник подрались, дело закончилось судебным разбирательством, в котором Голицын был признан виновным. Для того, чтобы скандал был замят, Голицыну и его номинальной супруге, которой законный муж так впоследствии никогда и не дал развод, пришлось уехать за границу с общей маленькой дочерью Софией – первой из двух дочерей пары. Невенчанная чета подолгу жила в Германии и Франции.Через пять лет семья возвращается в Россию, и Лев Сергеевич по странному стечению обстоятельств становится предводителем Муромского дворянства, сменив на этом посту законного супруга своей гражданской жены. Новый виток скандалов был обеспечен. Голицын, стремясь избежать дурной славы, снова уезжает – на этот раз в Крым, где в Керчи градоначальником какое-то время был отец Надежды, ко времени визита Голицына в Тавриду уже давно почивший в бозе.Этот новый "побег" Голицына можно было бы считать большим и жирным крестом на блистательной карьере нашего героя, но вояж в Крым оказался судьбоносным.Имение "Парадиз"Князь Голицын родился 24 августа 1845 года в Царстве Польском, в замке Радзивилов, доставшемся по наследству его матери. Интересно, что очень долго по-русски он не говорил, хотя прекрасно знал польский, французский и немецкий. Учить русский после Парижского университета Голицын специально приехал в Россию. В столице Лев Сергеевич служил при Министерстве иностранных дел, закончил университет, писал книги о римском праве, за которые получал высокие награды, одновременно готовился к получению профессорского звания, участвовал в археологических раскопках во Владимирской губернии под руководством графа Уварова.Было и еще одно увлечение: во время пребывания с Надеждой во Франции князь изучал опыт французских виноделов. Этот опыт, а также склонность к разносторонним интересам привели к тому, что Голицын как будто для пробы высаживает виноград двух сортов в небольшом хозяйстве под Феодосией. И эти первые его вина нашли покупателей как в Крыму, так и в Москве.В 1878 году Голицын приобретает участок земли недалеко от Судака у брата Надежды. Соседствующим с ним был земельный надел имения "Парадиз", принадлежащий Надежде. Потом забытое Богом местечко переименуют в Новый свет. И под этим именем оно прославится на весь мир.На площади свыше 20 га Голицын заложил питомник, где культивировал до 500 сортов винограда. Еще 30 га виноградников были насажены около Феодосии, и еще 40 – на Кавказе в Елизаветпольской Губернии (ныне Азербайджан).Ко времени покупки имения отношения Надежды Засецкой и Льва Голицына уже охладели: Надежда жила в Варшаве, а Голицын занимался виноградниками в Крыму. И занимается так, что в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке получает высшую награду за "сортимент хорошо выдержанных молодых белых и красных вин, характером своим подходящих к столовым винам, и в особенности за белое вино под названием "Клеретъ", до сих пор не встречавшееся в продаже, за вино из лоз шабли и красное вино из лоз лафита".Башни в горах над моремИмению нужно расширяться, и для этого нужны средства. В 1883 году князь женится на графине Марии Орловой-Денисовой – особе доброй, умной, богатой, но не очень красивой – ее внешность была обезображена горбом. Состояние своей жены граф пускает на расширение Нового Света.Отношения в семье были слаженными, Мария Михайловна очень хорошо относилась к дочерям Голицына, а дела вела образцово. Ее называли "душой Нового Света". Когда в 1909 году Мария Михайловна ушла из жизни, Голицын заказал ей надгробный памятник со значением: кроткий ангел положил руки на гривастую голову грозного льва.В Новом Свете Голицын строит дом, напоминающий генуэзский замок. Его четыре белых двухэтажных башни, соединенные друг с другом каменными стенами, образовывали квадратной формы двор. На южной стороне – ворота в виде фигурной арки с пилонами."В каждой башне было по три комнаты. Одна башня, Царская, выделялась своим убранством, с изумительной изразцовой печью, наборами дорогой посуды, шикарными тазами для умывания (тогда еще не было водопровода)", – вспоминала дочь троюродной сестры Льва Сергеевича.Также она рассказывала, что князь обожал птиц, везде расставлял для них кормушки, а кошек по причине их особого отношения к пернатым, крайне не любил и заводить в имении категорически запретил.Через год после первого Голицын велел построить еще один дом, куда переехал вместе с семьей, а "Башни" отдали под квартиры почетным виноделам, работавшим у Льва Сергеевича. Одна из башен стала чем-то в роде домашнего музея, где хранилось много редкостей, антиквариата, которые Голицын активно скупал, не жалея средств. К сожалению, все ценности были растащены во время гражданской войны.Особенностью нового дома был огромный подвал. Там обустроили камин с прямым английским дымоходом. Специальную заслонку камина во время топки закрывали, тогда дым окуривал 11 вентиляционных каналов и подвальные окна, что исключало появление грибков и плесени.Помимо обустройства собственных домов, из Нового Света в Судак за счет князя проложили грунтовую дорогу, а также протянул от Кутлакского источника водопровод длинной 3 200 м, который питал весь поселок много десятилетий.Всем шампанского!Но главное, что по велению князя выстроили в Новом Свете – это многоярусные подвальные галереи в горе Коба-Кая и Караул-Оба для хранения вин. Именно Голицын в забытом местечке в Новом Свете в начале 1890-х годов первым в России наладил промышленное производство высококачественных шампанских, шипучих, красных и белых столовых вин, вин крепких и десертных. К 1903 году протяженность подвалов составила более трех километров.Еще два необычных "подвала" были обустроены в природных гротах с выходом к морю - один в основании Коба-Кая, а другой Сквозной, в основании мыса Капчик.Для производства Голицын применял только классическую шампанскую технологию, она предполагает вторичную ферментацию вина в бутылке. Для работы на винодельне он пригласил двух виноделов – из Франции и Австралии.Уже первые партии шампанского выпускались под марками "Новый свет" и "Парадиз". На столы знати 18 мая 1896 года во время торжеств в честь коронования Николая II подавалось шампанское, овеянное черноморскими бризами. Оно вполне заслуженно получило марку "коронационное", а через четыре года в Париже на Всемирной выставке голицынское шампанское получило “Гран При”."Не посрамленный чинами"Внимание на вина и саму уникальную личность Голицына обращал и батюшка Николая II Александр III. В 1889 г. он предложил ему возглавить монархический бизнес - все виноградарские и винодельческие хозяйства, принадлежащие царской и великокняжеским семьям. Предложение императора Голицын принял через два года и с оговорками: чиновники не будут вмешиваться в его дела, и он не обязан носить мундир."Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда, зиму и лето, в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его "диким барином". Татары в его кавказском имении прозвали его "Аслан Дели" — сумасшедший Лев. Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи", – писал о Голицыне популярный журналист и беллетрист Владимир Гиляровский.Он же вспоминал, как Голицын хвастался, что "не посрамлен никакими чинами и орденами".Вольнолюбивый, гордый, знающий – таким запомнился Голицын современникам. Дела свои, а на самом деле государственные, главной задачей которых стояло фактически импортозамещение иностранных вин отечественными, он вел с рвением к любимому делу."[Голицын] бросал деньги направо и налево, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка (в Москве – ред.), рядом с генерал-губернаторским домом магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников "Hовый Свет" и продавал в розницу чистое, натуральное вино по 25 копеек за бутылку: "Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино!" – заявил он", – писал Гиляровский.Именно под руководством Голицына в местечке Массандра под Ялтой строят знаменитые винные подвалы, и рядом – фактически головное хозяйство для выдержки вин изо всех императорских имений. Место было подобрано гидрогеологом Головкинским, строительство семи подвалов тоннельного типа, подобно лучшим во Франции, было завершено в 1898 году. Затрачена была колоссальная сума – 1 миллион 100 тысяч рублей.Виноделие Гиляровский продвигал не только в Крыму: он в том числе стоит у истоков винодельческого хозяйства Абрау-Дюрсо. Под его руководством в 1894–1900 годах в Абрау-Дюрсо построены здание завода, пять подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску.Виноградарство как искусство"Из всех стран мы меньше всего знали Россию. Новостью, пришедшей в винодельческую конкуренцию, было то, что Россия вошла сюда огромными шагами, и шагами хозяина. Впервые можно было увидеть в 1889 г. на Всемирной выставке русского, не только председательствующего в жюри по вину, но и очаровавшего всех как утонченностью своей осведомленности, так и известностью своих предков. Его называли королем экспертов", – так о пребывании князя Голицына на выставке в Париже в 1889 году пишут французы в книге "Вина России".Голицын и его соратники также систематизируют виноделие России: они классифицируют выращиваемые в империи сорта винограда и подбирают для каждого наилучшие с агроклиматической точки зрения участки.Чиновникам не давала покоя деятельность Голицына. После каждой инициативы, каждого его шага в деле виноделия, они клали на стол императору донесения, мол, руководить не умеет, средства транжирит, бюджет не экономит… Не пожелавший терпеть этого Голицын громко хлопнул дверью, снял с себя все полномочия и отказался получать жалованье, причитавшееся ему за все годы службы. Заработанные 100 тыс рублей он распорядился положить в банк с условием выплаты процентов в виде премий за лучшие научные и практические достижения в области виноградарства и виноделия.Борьба с фальсификатомНо эта отставка не снизила профессиональный авторитет князя и не помешала Голицыну с 1902 года стать почетный членом, а с 1911 года – председателем Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России.В 1903 году он подает императору Николаю II проект закона о борьбе с фальсификацией вин. Это шаг был предпринят в противовес Одесскому винодельческому съезду, который большинством голосов коммерсантов Бессарабии признал, что вина с добавлением патоки, бузины, дегтя, свекловичного сахара, картофельного спирта должны в торговле обращаться под теми же названиями, как и натуральные вина.Голицын же ради качества средств не жалел. Он ради достижения поставленной цели – наилучшего винопроизводства – израсходовал три состояния: свое, своей не венчаной, а затем и законной жен. Качества его вин были превосходными, но зарабатывать на них честный Голицын так и не научился. Кроме того, князь тратил огромные суммы на антиквариат, произведения искусства и на редкие вина XVIII – XIX веков. Энотека князя Голицына составляла свыше 50 тысяч бутылок и к 1912 году стала одной из лучших в Европе.Сама же новосветская усадьба, несмотря на то, что находилась на отдалении от городов, стала одним из центров светской жизни всего российского юга. К Голицыну съезжались представители высшей аристократии, у него постоянно гостили известные артисты, литераторы и музыканты. Лев Сергеевич устраивал вечера с ужинами при свечах, фейерверками, живой музыкой и собственным игристым.Коллекционирование, угощение знати и продажа собственных вин фактически за бесценок (25 копеек за бутылку) привели Голицина к финансовому краху. Его спасает император.Прах "Аслан Дери"18 апреля 1912 года Николай II с семьей и свитой совершил плавание из Ялты в Новый Свет на яхте "Штандарт". Их величества жили в одной из Башен, посещали знаменитый подвал под основным домом князя и увидели коллекцию бутылок князя. Тогда же, очевидно, была достигнута договоренность между императором и виноделом о том, что ради спасения имения от банкротства, часть виноградников и подвалов, а также завод будут переданы в дар в дар Николаю II. Таким образом от продажи с молотка Голицын за 2.5 года до кончины обезопасил дело своей жизни.Умер князь от пневмонии 13 декабря 1915 года по старому стилю и был похоронен в склепе среди виноградников рядом со своей супругой. В гражданскую войну красноармейцы выбросили останки в близлежащий овраг. Есть легенда, что местные жители из числа крымских татар, тайком подобрали прах своего "Аслан Дели" и перезахоронили их в другом месте. Где именно оно находится – неизвестно.На кладбище Нового Света рядом с могилой последней представительницы рода Голицына, его правнучки Татьяной Глонти, находятся кенотафы князя, его жены Марии Голицыной и дочери Софьи, утонувшей в Новом Свете. Ныне живущих наследников у князя-винодела нет.

