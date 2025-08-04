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День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии

День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии - РИА Новости Крым, 04.08.2025

День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии

Даже вечер понедельника (а не пятницы) может быть идеальным для одного, а то и двух бокалов шампанского. Особенно если это День рождения игристого вина, который РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T20:48

2025-08-04T20:48

2025-08-04T20:06

шампанское

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Даже вечер понедельника (а не пятницы) может быть идеальным для одного, а то и двух бокалов шампанского. Особенно если это День рождения игристого вина, который в мире принято отмечать 4 августа. Дата приурочена к первой дегустации игристого напитка, которая случилась в этот день в 1668 году.Считается, что появлению шампанского мир обязан монаху Пьеру Периньону, который ухаживал за виноградниками аббатства д'Овиллер. Он предложил братству отведать получившийся игристый напиток, и всем понравилось. Вклад Периньона в популяризацию напитка считается значительным. Кстати, сегодня шампанское премиум-класса носит имя своего "изобретателя".Французам пришелся по вкусу напиток с пузырьками, и уже в 1729 году появилась первая фирма "Рюинар" по производству игристых вин. Когда технология была опубликована, делать шампанское стали все чаще, оттачивая технологию. Интересно, что одними из лучших считались и русские игристые напитки. После мировой войны по новым французским законам стали называться шампанским только те игристые вина, которые были сделаны по особым технологиям в провинции Шампань.В Крыму есть одно из старейших предприятий по производству игристых вин в России, где используется французский классический метод. Завод по выпуску игристого вина в поселке Новый свет основал еще в 1878 году Лев Сергеевич Голицын. Игристое, произведенное здесь, вскоре получило всемирное признание, завоевав в 1900 году Гран-при Всемирной выставки в Париже. И сегодня завод не изменяет традициям, которые были заложены князем.Игристое вино производят по французской классической технологии, выдерживая его в бутылке. Виноматериал проходит полный цикл технической переработки, включающей фильтрацию, осветление и купажирование. Тиражную смесь разливают в бутылки, укупоривают временной пробкой и укладывают в горизонтальном положении на штабеля в винных подвалах. Бутылки хранятся так при температуре не выше +12 градусов не менее трех лет. За это время шампанское созревает. Ну а чтобы осадок не прилипал к стенкам бутылки, их бережно перекладывают.Затем бутылки отправляют на следующую технологическую операцию – ремюаж, которая занимает от двух до трех месяцев. Этот процесс происходит на дубовых пюпитрах, под определенным углом наклона. Сведя осадок на пробку, бутылки охлаждают и отправляют на дегоржаж – полное удаление осадка вместе с пробкой. После этого бутылка ставится на линию, где в нее наливается экспедиционный ликер – он добавляет шампанскому соответствующую марке сладость и формирует букет. Закупоренные корковой пробкой, выдерживающей давление углекислого газа, бутылки на десять дней отправляют на контрольную выдержку.Об истории шампанского читайте в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пить шампанскоеВ Крыму дали оценку предложению разрешить онлайн-продажи винаЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20250325/v-krymu-zavod-shampanskikh-vin-budet-proizvodit-5-millionov-butylok-v-god-1145224686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шампанское, праздники и памятные даты, история, крым