150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России" - РИА Новости Крым, 08.08.2025
150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Оценка продукции проводилась в 2024 году по строгим критериям: сначала – лабораторный анализ на площадке аккредитованной лаборатории, затем – дегустация по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина (OIV), а уже в 2025 году подведены итоги аудита", – объяснили механизм в сообщении.
По итогам этого аудита особое признание получили органические вина Севастополя: в рейтинге "Органик" они заняли все десять первых мест.
"Переход на органику требует нескольких лет адаптации почвы, что подчеркивает долгосрочную стратегию севастопольских виноделов", – отметили в правительстве.
Власти отмечают, что включение 150 севастопольских вин в "Винный гид России" является подтверждением того, что "Севастополь становится центром премиального винопроизводства".
По данным правительства, в регионе сейчас насчитывается более 7 тысяч гектаров виноградников, действуют 21 лицензированное винодельческое предприятие. Производство тихих вин в прошлом году выросло почти на 40%, а игристых и шампанских – на 61%. Количество участников рынка за 10 лет выросло с 25 до 70 юрлиц, и госпрограмма поддержка отрасли растет с каждым годом.
Ранее руководитель экспертной группы исследования Артур Саркисян, комментируя РИА Новости Крым впечатления, полученные в ходе аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя, заявил, что крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России 2025-2026".
, что крымские вина однозначно будут в топе "Винного гида России 2025-2026".
