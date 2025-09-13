Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T11:47
2025-09-13T11:52
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму.По данным министерства, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло утром. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода.К 10:41 пожар был локализован на площади около 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 48 человек и 16 единиц техники.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.
Новости
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров

Под Симферополем у села Скворцово горит 10 гектаров сухой растительности

11:47 13.09.2025 (обновлено: 11:52 13.09.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
По данным министерства, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло утром. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода.
"На месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка Главного управления, волонтеры, техника для подвоза воды и опашки от администрации Симферопольского района", – рассказали в ведомстве.
К 10:41 пожар был локализован на площади около 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 48 человек и 16 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.
