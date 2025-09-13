https://crimea.ria.ru/20250913/pod-simferopolem-u-sela-skvortsovo-gorit-10-gektarov-sukhoy-rastitelnosti-1149417357.html
Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров
Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T11:47
2025-09-13T11:47
2025-09-13T11:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму.По данным министерства, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло утром. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода.К 10:41 пожар был локализован на площади около 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 48 человек и 16 единиц техники.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовВ Севастополе продлили особый противопожарный режимЛандшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
11:47 13.09.2025 (обновлено: 11:52 13.09.2025)