Под Симферополем вспыхнул пожар: огонь охватил около 10 гектаров

Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 13.09.2025

2025-09-13T11:47

2025-09-13T11:47

2025-09-13T11:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вблизи села Скворцово под Симферополем вспыхнул ландшафтный пожар, сообщают в главке МЧС России по Крыму.По данным министерства, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло утром. Быстрому распространению пламени способствовали жаркая и ветреная погода.К 10:41 пожар был локализован на площади около 10 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. К тушению привлечены 48 человек и 16 единиц техники.Ранее сообщалось, что в западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристовВ Севастополе продлили особый противопожарный режимЛандшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах

