В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
2025-09-11T10:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили особый противопожарный режимЗапрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 деньВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, погода в крыму, крымская погода
