В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое
В западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T10:06
2025-09-11T10:06
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
пожароопасный сезон в крыму
погода в крыму
крымская погода
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149003851_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_34d5ed6dbf7c5682eda66fd2d692ae47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориям, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, погода в крыму, крымская погода
В Крым возвращается опасная погода - объявлено затяжное штормовое

На западе и в центре Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

10:06 11.09.2025
 
© Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского краяТушение пожара
Тушение пожара
© Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В западных и центральных районах Крыма с 11 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Крыму.
"11, 12, 13 и 14 сентября в западных и центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – говорится в сообщении.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе продлили особый противопожарный режим
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
 
КрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожароопасный сезон в КрымуПогода в КрымуКрымская погода
 
