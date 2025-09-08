https://crimea.ria.ru/20250908/landshaftnyy-pozhar-na-vostoke-kryma-polykhaet-sukhaya-trava-na-50-gektarakh-1149296199.html
Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
В Кировском районе Крыма разгорелся ландшафтный пожар на площади 50 гектаров, на месте работают около 100 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС
2025-09-08T17:47
2025-09-08T17:47
2025-09-08T17:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма разгорелся ландшафтный пожар на площади 50 гектаров, на месте работают около 100 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Для тушения привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, беспилотные системы проводят мониторинг оперативной обстановки. Всего от РСЧС задействовано 98 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России - 33 человека и восемь единиц техники.Ранее сообщалось, что в Сакском районе загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка. Для тушения были привлечены два отделения 24-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда, трактор с плугом и водовозка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧСИз-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
17:47 08.09.2025 (обновлено: 17:48 08.09.2025)