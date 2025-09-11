Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/v-sevastopole-semyam-pogibshikh-saperov-peredali-gosudarstvennye-nagrady-1149384629.html
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T22:17
2025-09-11T22:18
севастополь
мчс севастополя
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
награды
память
утраты
михаил развожаев
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4d4d020e1303ba5fbdd42445a87acb6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум севастопольским пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области. Об этом сообщил глава города и пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.По информации ГУ МЧС России по Севастополю, свое последнее задание на курской земле сотрудники специализированного отряда Сергей Иванов и Решат Медиев выполняли вместе и "их жизни оборвала детонация боеприпаса".О гибели севастопольских саперов в МЧС России сообщали в июле этого года.В ведомстве уточнили, что в ходе операций на Донбассе и в Курской области, в которых задействовались Сергей и Решат, были обезврежены тысячи современных средств поражения, а в Севастополе при участии героев-саперов уничтожались тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b00c62f24e060059bfd199ce5b010f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мчс севастополя, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), награды, память, утраты, михаил развожаев, новости севастополя
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды

В Севастополе семьям погибших пиротехников МЧС передали госнаграды

22:17 11.09.2025 (обновлено: 22:18 11.09.2025)
 
Орден Мужества
Орден Мужества
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум севастопольским пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области. Об этом сообщил глава города и пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Севастополь прибыл директор Департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов. Вместе с ним мы вручили награды близким погибших: Ордена Мужества и, в память о событиях Русской весны, - медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации ГУ МЧС России по Севастополю, свое последнее задание на курской земле сотрудники специализированного отряда Сергей Иванов и Решат Медиев выполняли вместе и "их жизни оборвала детонация боеприпаса".
О гибели севастопольских саперов в МЧС России сообщали в июле этого года.

"Выполняя задачи в Курской области, они проявили высшую степень доблести. Бесстрашие Сергея Иванова и Решата Медиева останется примером и ориентиром для современников и для будущих поколений. Гордимся и не забудем!" ­– сказано в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.

В ведомстве уточнили, что в ходе операций на Донбассе и в Курской области, в которых задействовались Сергей и Решат, были обезврежены тысячи современных средств поражения, а в Севастополе при участии героев-саперов уничтожались тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
 
СевастопольМЧС СевастополяМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НаградыПамятьУтратыМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
22:24В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
22:17В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
21:43Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма
21:32Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
21:15В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
20:45ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
20:17Бизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
19:48Крымские каникулы Железного Феликса
19:33Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:42Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
Лента новостейМолния