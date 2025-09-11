https://crimea.ria.ru/20250911/v-sevastopole-semyam-pogibshikh-saperov-peredali-gosudarstvennye-nagrady-1149384629.html
В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T22:17
2025-09-11T22:17
2025-09-11T22:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127601697_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_4d4d020e1303ba5fbdd42445a87acb6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум севастопольским пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области. Об этом сообщил глава города и пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.По информации ГУ МЧС России по Севастополю, свое последнее задание на курской земле сотрудники специализированного отряда Сергей Иванов и Решат Медиев выполняли вместе и "их жизни оборвала детонация боеприпаса".О гибели севастопольских саперов в МЧС России сообщали в июле этого года.В ведомстве уточнили, что в ходе операций на Донбассе и в Курской области, в которых задействовались Сергей и Решат, были обезврежены тысячи современных средств поражения, а в Севастополе при участии героев-саперов уничтожались тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
севастополь
22:17 11.09.2025 (обновлено: 22:18 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум севастопольским пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области. Об этом сообщил глава города и пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Севастополь прибыл директор Департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов. Вместе с ним мы вручили награды близким погибших: Ордена Мужества и, в память о событиях Русской весны, - медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации ГУ МЧС России по Севастополю, свое последнее задание на курской земле сотрудники специализированного отряда Сергей Иванов и Решат Медиев выполняли вместе и "их жизни оборвала детонация боеприпаса".
О гибели севастопольских саперов в МЧС России сообщали в июле этого года.
в июле этого года.
"Выполняя задачи в Курской области, они проявили высшую степень доблести. Бесстрашие Сергея Иванова и Решата Медиева останется примером и ориентиром для современников и для будущих поколений. Гордимся и не забудем!" – сказано в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.
В ведомстве уточнили, что в ходе операций на Донбассе и в Курской области, в которых задействовались Сергей и Решат, были обезврежены тысячи современных средств поражения, а в Севастополе при участии героев-саперов уничтожались тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
