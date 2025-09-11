https://crimea.ria.ru/20250911/v-sevastopole-semyam-pogibshikh-saperov-peredali-gosudarstvennye-nagrady-1149384629.html

В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды

В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды - РИА Новости Крым, 11.09.2025

В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды

Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена...

2025-09-11T22:17

2025-09-11T22:17

2025-09-11T22:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Директор департамента кадровой политики МЧС России генерал-майор Лев Трусов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручили государственные награды – Ордена Мужества (посмертно) двум севастопольским пиротехникам, погибшим при разминировании Курской области. Об этом сообщил глава города и пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.По информации ГУ МЧС России по Севастополю, свое последнее задание на курской земле сотрудники специализированного отряда Сергей Иванов и Решат Медиев выполняли вместе и "их жизни оборвала детонация боеприпаса".О гибели севастопольских саперов в МЧС России сообщали в июле этого года.В ведомстве уточнили, что в ходе операций на Донбассе и в Курской области, в которых задействовались Сергей и Решат, были обезврежены тысячи современных средств поражения, а в Севастополе при участии героев-саперов уничтожались тысячи взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева

