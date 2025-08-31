https://crimea.ria.ru/20250831/vyshla-kniga-so-stikhami-pogibshego-voenkora-rostislava-zhuravleva-1149104565.html
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вышла в свет книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, пишет РИА Новости.
Книга издана в Тюмени тиражом 1000 экземпляров при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В предисловии к сборнику говорится, что идею издания поддержали депутаты трех фракций Тюменской областной думы. Издание предназначается для детей и предлагается для изучения в средней школе, а также для библиотечных фондов. Вместе со стихами Журавлева в книгу вошли рассказы и произведения писателей Тюменской области об СВО и героях, которые приняли участие в спецоперации.
"На страницах этой книги вы встретитесь с героями, которые жили и живут рядом с нами. О них рассказывают писатели, которые тоже живут рядом с вами – ваши земляки, неравнодушные к судьбе своей страны. Книга – не просто сборник рассказов, это урок мужества, патриотизма и любви к Родине. Это напоминание о том, что героизм - не что-то далекое и непостижимое, он живет в каждом из нас", - говорится в предисловии.
Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события, связанные с возвращением Крыма в состав России, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
