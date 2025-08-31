Рейтинг@Mail.ru
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250831/vyshla-kniga-so-stikhami-pogibshego-voenkora-rostislava-zhuravleva-1149104565.html
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева - РИА Новости Крым, 31.08.2025
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
Вышла в свет книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, пишет... РИА Новости Крым, 31.08.2025
2025-08-31T15:40
2025-08-31T15:40
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
военкор риа новости ростислав журавлев
новости сво
сми
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/16/1130243678_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_6e94d3908bd92c469c11ddc69fadaa8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вышла в свет книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, пишет РИА Новости.Книга издана в Тюмени тиражом 1000 экземпляров при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В предисловии к сборнику говорится, что идею издания поддержали депутаты трех фракций Тюменской областной думы. Издание предназначается для детей и предлагается для изучения в средней школе, а также для библиотечных фондов. Вместе со стихами Журавлева в книгу вошли рассказы и произведения писателей Тюменской области об СВО и героях, которые приняли участие в спецоперации.Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события, связанные с возвращением Крыма в состав России, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/16/1130243678_147:0:2571:1818_1920x0_80_0_0_2ab7f51dbb7251a777daa00f989ffc62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, международная медиагруппа "россия сегодня", военкор риа новости ростислав журавлев, новости сво, сми, память
Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева

Вышла книга со стихами погибшего в Запорожской области военкора Ростислава Журавлева

15:40 31.08.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРостислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости
Ростислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вышла в свет книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военного корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Ростислава Журавлева, пишет РИА Новости.
Книга издана в Тюмени тиражом 1000 экземпляров при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России. В предисловии к сборнику говорится, что идею издания поддержали депутаты трех фракций Тюменской областной думы. Издание предназначается для детей и предлагается для изучения в средней школе, а также для библиотечных фондов. Вместе со стихами Журавлева в книгу вошли рассказы и произведения писателей Тюменской области об СВО и героях, которые приняли участие в спецоперации.

"На страницах этой книги вы встретитесь с героями, которые жили и живут рядом с нами. О них рассказывают писатели, которые тоже живут рядом с вами – ваши земляки, неравнодушные к судьбе своей страны. Книга – не просто сборник рассказов, это урок мужества, патриотизма и любви к Родине. Это напоминание о том, что героизм - не что-то далекое и непостижимое, он живет в каждом из нас", - говорится в предисловии.

Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события, связанные с возвращением Крыма в состав России, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевНовости СВОСМИПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
16:32Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
16:20В Севастополе улицы в новом квартале назовут в честь погибшх героев СВО
15:40Вышла книга со стихами погибшего военкора Ростислава Журавлева
15:23Крымский мост сейчас - с двух сторон продолжает расти очередь
15:11Путин посетил торжественный прием для высоких гостей саммита ШОС
15:06На Кубани опровергли фейк об отмене линеек 1 сентября из-за пожара на НПЗ
14:44Три подростка попали в больницу после ДТП с автобусом на Кубани
14:35Вечный огнь в Симферополе погасят на сутки – причина
14:30В Нижегородской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя
14:26Путин приехал на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине
13:56"Железная бабушка" - легендарная Мария Колтакова умерла на 104 году жизни
13:20Техника НАТО горит – армия России продвигается на фронтах СВО
12:55Два человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской области
12:23Крымский мост сейчас: очередь растет с двух сторон
12:19Рейд в Севастополе открыт
12:08В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
11:38Лесные пожары в Геленджике потушены – губернатор
11:26Задержки рейсов в аэропорту Сочи: в авиагавани назвали причину
11:17В Севастополе перекрыли рейд
Лента новостейМолния