https://crimea.ria.ru/20250706/putin-nagradil-gudkova-vtoroy-medalyu-zolotaya-zvezda-posmertno-1147746391.html

Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно

Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм,... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T10:10

2025-07-06T10:10

2025-07-06T10:10

михаил гудков

герои сво

новости сво

награды

армия и флот

морская пехота

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гудков, герои сво, новости сво, награды, армия и флот, морская пехота, вооруженные силы россии