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Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм,... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T10:10
2025-07-06T10:10
михаил гудков
герои сво
новости сво
награды
армия и флот
морская пехота
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил гудков, герои сво, новости сво, награды, армия и флот, морская пехота, вооруженные силы россии
Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно

Путин наградил героя России Михаила Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно

10:10 06.07.2025
 
© www.kp.ruЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
© www.kp.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил героя России, заместителя главкома ВМФ Михаила Гудкова медалью "Золотая Звезда" посмертно за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", – говорится в указе.
О гибели заместителя главнокомандующего ВМФ России, Героя России генерал-майора Михаила Гудкова стало известно 3 июля. Генерал погиб вместе со своими однополчанами. Как сообщили в Минобороны РФ, это случилось 2 июля в одном из приграничных районов Курской области. Гудков принимал участие в специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В 2023 году ему присвоено звание Героя России. В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Михаил ГудковГерои СВОНовости СВОНаградыАрмия и флотМорская пехотаВооруженные силы России
 
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