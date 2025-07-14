https://crimea.ria.ru/20250714/dva-sotrudnika-mchs-sevastopolya-pogibli-pri-detonatsii-v-kurskoy-oblasti-1147947792.html

Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области

Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области

Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-14T23:56

2025-07-14T23:56

2025-07-15T00:12

происшествия

курская область

севастополь

новости севастополя

разминирование

утраты

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СИМФРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области. Об этом сообщает МЧС России."Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС России рассказали, что в регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету – сотни обезвреженных взрывоопасных предметов. По информации ведомства, вместе с Ришатом Медиевым при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он был доставлен в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он также скончался.Там рассказали, что это была вторая командировка Сергея в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения.Коллеги из отряда говорят о нем как о надежном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и готов был выполнять свой долг в любой ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курская область, севастополь, новости севастополя, разминирование, утраты