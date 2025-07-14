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Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области
Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области
Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-14T23:56
2025-07-15T00:12
происшествия
курская область
севастополь
новости севастополя
разминирование
утраты
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СИМФРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области. Об этом сообщает МЧС России."Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС России рассказали, что в регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету – сотни обезвреженных взрывоопасных предметов. По информации ведомства, вместе с Ришатом Медиевым при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он был доставлен в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он также скончался.Там рассказали, что это была вторая командировка Сергея в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения.Коллеги из отряда говорят о нем как о надежном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и готов был выполнять свой долг в любой ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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60
происшествия, курская область, севастополь, новости севастополя, разминирование, утраты
Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при детонации в Курской области

Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области

23:56 14.07.2025 (обновлено: 00:12 15.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Два сотрудника МЧС Севастополя погибли при разминировании в Курской области. Об этом сообщает МЧС России.
"Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС России рассказали, что в регионе он работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету – сотни обезвреженных взрывоопасных предметов.
"Ришат был настоящим профессионалом своего дела, верным товарищем, который не раз подставлял свое плечо сослуживцам в трудные минуты. Он погиб, как настоящий герой, во имя мирной жизни: во время очередного боевого выезда сапер, к сожалению, подорвался на вражеском снаряде, - добавили в МЧС.
© МЧС РоссииРишат Медиев
Ришат Медиев
© МЧС России
Ришат Медиев
По информации ведомства, вместе с Ришатом Медиевым при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он был доставлен в больницу, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он также скончался.
"Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Иванов скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета, - говорится в сообщении ведомства.
Там рассказали, что это была вторая командировка Сергея в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения.
© МЧС РоссииСергей Иванов
Сергей Иванов
© МЧС России
Сергей Иванов
Коллеги из отряда говорят о нем как о надежном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и готов был выполнять свой долг в любой ситуации.
"День за днем спасатели МЧС России очищают курскую землю от опасных боеприпасов противника, рискуя жизнями, прилагают все усилия, чтобы люди могли вернуться в родные дома. МЧС России скорбит о потере. Светлая память", - заключили в МЧС России.
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ПроисшествияКурская областьСевастопольНовости СевастополяРазминированиеУтраты
 
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