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Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде
Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде
Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T18:31
2025-07-15T18:07
новости
память
утраты
награды
курск
александр хинштейн
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.8 июля боевики киевского режима нанесли удар по городскому пляжу в Курске. В результате погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок, еще шестеро получили ранения. ВСУ атаковали пляж поздно вечером.Хинштейн напомнил о геройских поступках курян. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар."Каждый из них – пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа – броситься помогать другому, позабыв о себе"Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", – написал Хинштейн.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, память, утраты, награды, курск, александр хинштейн, обстрелы всу
Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде

Четверых погибших в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к награде

18:31 15.07.2025
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
8 июля боевики киевского режима нанесли удар по городскому пляжу в Курске. В результате погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок, еще шестеро получили ранения. ВСУ атаковали пляж поздно вечером.
"Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж. Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артем Ларин. Алексей Каменев. Каждый из них погиб, оказывая помощь другим", – сказано в сообщении.
Хинштейн напомнил о геройских поступках курян. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар.
"Каждый из них – пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа – броситься помогать другому, позабыв о себе
"Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", – написал Хинштейн.
НовостиПамятьУтратыНаградыКурскАлександр ХинштейнОбстрелы ВСУ
 
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