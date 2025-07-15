https://crimea.ria.ru/20250715/pogibshikh-v-rezultate-udara-vsu-zhiteley-kurska-predstavyat-k-nagrade-1147970539.html

Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде

Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде

Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T18:31

2025-07-15T18:31

2025-07-15T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.8 июля боевики киевского режима нанесли удар по городскому пляжу в Курске. В результате погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок, еще шестеро получили ранения. ВСУ атаковали пляж поздно вечером.Хинштейн напомнил о геройских поступках курян. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар."Каждый из них – пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа – броситься помогать другому, позабыв о себе"Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", – написал Хинштейн.

курск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, память, утраты, награды, курск, александр хинштейн, обстрелы всу