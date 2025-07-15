Погибших в результате удара ВСУ жителей Курска представят к награде
Четверых погибших в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к награде
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четверых жителей Курской области, погибших в результате атаки ВСУ на один из пляжей Курска, посмертно наградят знаками "За верность долгу и мужество". Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
8 июля боевики киевского режима нанесли удар по городскому пляжу в Курске. В результате погибли четыре человека, среди которых 5-летний ребенок, еще шестеро получили ранения. ВСУ атаковали пляж поздно вечером.
"Подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно четырех курян, погибших при недавней атаке на городской пляж. Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артем Ларин. Алексей Каменев. Каждый из них погиб, оказывая помощь другим", – сказано в сообщении.
Хинштейн напомнил о геройских поступках курян. Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар.
"Каждый из них – пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа – броситься помогать другому, позабыв о себе
"Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем", – написал Хинштейн.