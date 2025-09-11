Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250911/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-19-chasov-1149379938.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T19:08
2025-09-11T19:08
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
керчь
тамань
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_943c3922258e05dd14c072d8903b5a69.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 205 автомобилей, время ожидания ими досмотра составляло около часа. Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час. Со стороны Тамани очереди не было в течение всего дня.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов

Ситуация на Крымском мосту сейчас - с обеих сторон очередей нет

19:08 11.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Часом ранее в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 205 автомобилей, время ожидания ими досмотра составляло около часа. Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час. Со стороны Тамани очереди не было в течение всего дня.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостТранспортКерчьТаманьКрым
 
