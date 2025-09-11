https://crimea.ria.ru/20250911/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-19-chasov-1149379938.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 205 автомобилей, время ожидания ими досмотра составляло около часа. Очередь на досмотр начала скапливаться в 6 утра. За час она выросла в 4,5 раза за час. Со стороны Тамани очереди не было в течение всего дня.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
