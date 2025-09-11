Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи
06:19 11.09.2025 (обновлено: 06:20 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении об актуальных данных на 6 утра.
При этом со стороны Тамани заторов перед пунктом ручного досмотра нет.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
