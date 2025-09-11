Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250911/krymskiy-most-za-chas-ochered-uvelichilas-v-chetyre-raza-1149363459.html
Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
В четыре раза за час выросла автомобильная очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T07:19
2025-09-11T07:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четыре раза за час выросла автомобильная очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."По состоянию на 7 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 355 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Очередь выросла в 4,5 раза за час. В 6 утра четверга проезда на Крымский мост ожидало 80 машин.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза

Крымский мост – пробка из Керчи за час выросла в четыре раза

07:19 11.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четыре раза за час выросла автомобильная очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 7 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 355 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Очередь выросла в 4,5 раза за час. В 6 утра четверга проезда на Крымский мост ожидало 80 машин.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
В Крыму создали туристический портал для Китая
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
