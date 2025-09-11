Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза

https://crimea.ria.ru/20250911/krymskiy-most-za-chas-ochered-uvelichilas-v-chetyre-raza-1149363459.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В четыре раза за час выросла автомобильная очередь перед досмотровыми пунктами на Крымский мост. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."По состоянию на 7 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 355 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Очередь выросла в 4,5 раза за час. В 6 утра четверга проезда на Крымский мост ожидало 80 машин.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортовВ Крыму создали туристический портал для Китая

