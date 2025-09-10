https://crimea.ria.ru/20250910/slival-dannye-o-pvo-v-krymu-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1149337168.html
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
10.09.2025
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T11:52
2025-09-10T11:52
2025-09-10T12:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, переданные феодосийцем сведения в дальнейшем были использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.Мужчина обвиняется в государственной измене. Он арестован и дает признательные показания. В Ижевске в среду был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram.
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
Житель Феодосии сливал Киеву данные о ПВО и критической инфраструктуре в Крыму - ФСБ
11:52 10.09.2025 (обновлено: 12:06 10.09.2025)