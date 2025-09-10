https://crimea.ria.ru/20250910/slival-dannye-o-pvo-v-krymu-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1149337168.html

Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки

Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки

В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T11:52

2025-09-10T11:52

2025-09-10T12:06

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

задержание в крыму агента сбу

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, переданные феодосийцем сведения в дальнейшем были использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.Мужчина обвиняется в государственной измене. Он арестован и дает признательные показания. В Ижевске в среду был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращено шесть терактов с начала годаСевастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФГотовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание в крыму агента сбу, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма