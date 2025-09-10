Рейтинг@Mail.ru
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
https://crimea.ria.ru/20250910/slival-dannye-o-pvo-v-krymu-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1149337168.html
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, переданные феодосийцем сведения в дальнейшем были использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.Мужчина обвиняется в государственной измене. Он арестован и дает признательные показания. В Ижевске в среду был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram.
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки

Житель Феодосии сливал Киеву данные о ПВО и критической инфраструктуре в Крыму - ФСБ

11:52 10.09.2025 (обновлено: 12:06 10.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан житель Феодосии, который передавал Киеву данные о расположении частей ПВО и критической инфраструктуре на полуострове. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Задержанный посредством интернет-мессенджера WhatsApp инициативно передал фото-видео материалы и электронные файлы, содержащих координаты военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также расположения ПВО", - сказано в сообщении.

По данным силовиков, переданные феодосийцем сведения в дальнейшем были использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов.
Мужчина обвиняется в государственной измене. Он арестован и дает признательные показания.
В Ижевске в среду был задержан агент украинской разведки, который планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram.
