Агент Украины планировал убийство сотрудника оборонного предприятия

В Ижевске агент украинской разведки планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Ижевске агент украинской разведки планировал при помощи самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Его задержали силовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Силовики установили, что злоумышленник был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины посредством мессенджера Telegram. Он планировал убить одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. Для этого по заданию куратора он готовил подрыв самодельного взрывного устройства.У задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанного с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ, уточнили в ведомстве."В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в ФСБ.Во время допроса задержанный признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит на миллион, якобы взятый "в крымском банке", а затем предложили "отработать" эти деньги."В противном случае возбуждается уголовное дело. Ну... можно... это отработать, быть типа внештатным сотрудником. Первой задачей – приехать в город Ижевск, сфотографировать дом и кто туда заходит и выходит", - добавил он.Ранее в Ставропольском крае был задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в КрымуГотовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева

Задержание в Ижевске агента Киева, планировавшего убийство сотрудника ОПК России Агент украинской разведки, планировавший убить сотрудника предприятия российского ОПК, задержан в Ижевске, он планировал использовать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. 2025-09-10T10:33 true PT1M16S

