Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ

В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, женщина стала жертвой телефонных мошенников. Украинские спецслужбы обманом вовлекли ее в террористическую деятельность.В мае этого года представитель Службы безопасности Украины позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя кредит и перевел деньги на нужды ВСУ.Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону. В нее было вмонтировано самодельное взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Киевским районным судом Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала МоскаликаВ ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты КиеваРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда

