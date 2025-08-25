Рейтинг@Mail.ru
Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, женщина стала жертвой телефонных мошенников. Украинские спецслужбы обманом вовлекли ее в террористическую деятельность.В мае этого года представитель Службы безопасности Украины позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя кредит и перевел деньги на нужды ВСУ.Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону. В нее было вмонтировано самодельное взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Киевским районным судом Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ

В Крыму задержали женщину при попытке взорвать бомбу в здании регионального УФСБ

10:06 25.08.2025 (обновлено: 10:16 25.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая пыталась совершить теракт в здании Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, взорвав самодельную бомбу. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина стала жертвой телефонных мошенников. Украинские спецслужбы обманом вовлекли ее в террористическую деятельность.
В мае этого года представитель Службы безопасности Украины позвонил фигурантке и, представившись следователем ФСБ России, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на ее имя кредит и перевел деньги на нужды ВСУ.
Чтобы избежать уголовной ответственности, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более трех миллионов рублей, которые перевела аферистам.
Далее, выполняя указания украинского куратора, она прибыла в Крым, где забрала у курьера православную икону. В нее было вмонтировано самодельное взрывное устройство.
Как сообщили в ФСБ, мощность вмонтированной в икону бомбы составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Механизм срабатывал при поступлении на него кодового сигнала.
"По замыслу спецслужб Украины, подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства", - отметили в ведомстве.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Киевским районным судом Симферополя фигурантке избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
 
