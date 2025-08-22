https://crimea.ria.ru/20250822/v-dnr-zaderzhany-prichastnye-k-teraktam-v-novykh-regionakh-agenty-kieva-1148903555.html

В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Также фигуранты подозреваются в причастности к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в специальной военной операции, добавили в ведомстве.По данным ФСБ, житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Куратор поставил ему задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств.Для выполнения заданий злоумышленник привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.Ранее суд приговорил россиянку к 15 годам колонии за попытку теракта на железной дороге в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья КрымаФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

