В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
22.08.2025
В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
В Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов. Об... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T10:17
2025-08-22T10:17
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
главное управление разведки украины (гур)
теракт
госизмена
новые регионы россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Также фигуранты подозреваются в причастности к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в специальной военной операции, добавили в ведомстве.По данным ФСБ, житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Куратор поставил ему задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств.Для выполнения заданий злоумышленник привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.Ранее суд приговорил россиянку к 15 годам колонии за попытку теракта на железной дороге в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья КрымаФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
Новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), главное управление разведки украины (гур), теракт, госизмена, новые регионы россии, новости
В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева

ФСБ задержала двух причастных к терактам в новых регионах агентов спецслужб Украины

10:17 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике задержали двух агентов военной разведки Украины, причастных к подрывам машин государственных служащих и подготовке терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"Пресечена деятельность агентурной группы главного управления разведки минобороны Украины в составе двух граждан России 1987 года рождения и 1997 года рождения, причастных к подрывам в марте и декабре 2024 года автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР", - говорится в сообщении
Также фигуранты подозреваются в причастности к подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в специальной военной операции, добавили в ведомстве.
По данным ФСБ, житель Донецка, 1987 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами в 2022 году в качестве резидента. Куратор поставил ему задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств.
Для выполнения заданий злоумышленник привлек к конфиденциальному сотрудничеству своего знакомого, который в 2023 году по заданию сотрудника украинской спецслужбы дважды приезжал в Москву для проведения разведки мест проживания российского журналиста.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Уточняется, что фигуранты дают признательные показания, они арестованы.
Ранее суд приговорил россиянку к 15 годам колонии за попытку теракта на железной дороге в Крыму.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Главное управление разведки Украины (ГУР)ТерактГосизменаНовые регионы РоссииНовости
 
