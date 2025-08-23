https://crimea.ria.ru/20250823/fsb-zaderzhala-figuranta-dela-ob-ubiystve-generala-moskalika-1148930406.html

ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ... РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Соучастник организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика задержан в Саратовской области, он также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона, сообщила в субботу ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области задержан гражданин России, 1976 г.р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника главного оперативного управления ГШ ВС России генерал-лейтенант Москалик Я.Я., а также к сбору и передаче противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в совершении теракта и незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также, по информации ФСБ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для квалификации деяний задержанного по статье о государственной измене.Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля нынешнего года. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

